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Заметит каждый: назван еще один малоизвестный признак коронавируса

15 апреля 2020, 08:08

У пациентов с осложнениями COVID-19 может измениться цвет губ.

коронавирус
Коронавирус имеет еще один малоизвестный симптом  / Фото pixabay.com

Китайский коронавирус COVID-19 имеет ряд основных признаков, таких как сухой кашель и лихорадка. Кроме того, у зараженных пациентов проявляются и другие симптомы. Например, головная боль и  потеря вкуса или запаха. К таким неочевидным признакам COVID-19 добавился еще один – синеватый цвет губ.

По словам экспертов, губы синеют у пациентов, у которых осложнения COVID-19 вызвали пневмонию, а связано это с недостатком кислорода в крови, передает The Express.

"В конце дыхательных труб в ваших легких есть скопление крошечных воздушных мешочков. Если у вас пневмония, они воспаляются и наполняются жидкостью", – говорят специалисты.

Таким образом, по словам экспертов, если вы заметили, что ваши губы синеют, это может свидетельствовать о наличии пневмонии, которая является осложнением коронавируса.

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Напомним, ранее в ВОЗ назвали самый явный симптом заражения Ковид-19

Как сообщал Главред, житель Шотландии Скотт Диксон, который переболел жутким китайским коронавирусом, рассказал, какие необычные симптомы COVID-19 у него наблюдались, прежде чем он попал в больницу.

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