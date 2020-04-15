"Коронавирус обязательно отступит": Комаровский дал простой рецепт

От коронавируса поможет защититься качественное вино, поделился Евгений Комаровский / Скриншот

Во время пандемии смертоносного китайского коронавируса не стоит надеяться на противовирусные препараты, нужно возлагать надежды на собственные силы.

Стоит отвлечься и расслабиться, рассказал врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский.

По его словам, человеку станет намного легче, если он сядет рядом с близким человеком, они заглянут друг другу в глаза, выпьют по 150 грамм качественного красного, белого, розового или другого вина и "коронавирус обязательно отступит".

"Я вам предлагаю отвлечься, выпить качественный продукт, который вас расслабит, которое окажет мощное психотерапевтическое воздействие, и я вот предлагаю вам именно красное вино. Если вам хочется белое – на здоровье", – сказал медик.

Врач подчеркнул, что это вообще не принципиально.

"Главное, чтобы вы не надеялись на противовирусные, а надеялись на собственные силы, а ваши силы во многом зависят от того, насколько вы перепуганы, в каком вы настроении…", – заявил он.

Напомним, в Минздраве сообщали, что коронавирус в Украине по состоянию на утро 14 апреля диагностировали у 3 тысяч 372 человек, 98 человек скончались. В стране введен карантин и режим чрезвычайной ситуации.

Ранее Евгений Комаровский говорил, что, если в Украине не будет массового мора, украинцы могут не узнать объективной картины.