Ляшко сказал, когда возможно смягчение карантина

После Пасхи в Украине могут рассмотреть смягчение карантина, сообщил Виктор Ляшко / УНИАН

Власти будут принимать решения относительного того, смягчать карантин в Украине из-за смертоносного китайского коронавируса или нет, через пять-семь дней после Пасхи (отмечается 19 апреля).

Если на праздник люди не будут придерживаться карантина, все массово начнут нарушать, то возможен огромный всплеск заболеваемости, рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью НВ.

Собеседник подчеркнул, что украинскому государству нужно на Пасху придерживаться всех условий карантина.

"…смягчения будут… Посмотрим, что будет через пять-семь дней после Пасхи, когда будет наибольшее число инфицированных, если люди не будут придерживаться карантина. А после этого будем принимать решение… Средний инкубационный период (вируса – Ред.) 14 дней. Но симптомы появляются на пятый-седьмой день", – добавил он.

Читайте такжеЛяшко назвал возможную дату пика коронавируса в УкраинеНапомним, по данным Минздрава, коронавирус в Украине уже диагностировали у 3 тысяч 372 человек, 98 инфицированных умерли. В стране до 24 апреля ввели карантин, также действует режим чрезвычайной ситуации.