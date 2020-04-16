Грозят тяжелые осложнения из-за коронавируса: врач назвал группу риска

Из-за коронавируса тяжелые осложнения грозят аллергикам, предупредил врач / УНИАН

Иммунолог и аллерголог Олег Назар предупредил, что люди, у которых есть сезонные аллергии, имеют больше шансов подхватить смертоносный китайский коронавирус, из-за которого введена пандемия.

Аллергикам грозят тяжелые осложнения из-за вируса, рассказал врач Obozrevatel.

Собеседник добавил, что у людей, которые страдают аллергией, осложнения может вызывать любая сопутствующая вирусная инфекция, не только китайский вирус, но и, в частности, ОРВИ, грипп и герпес.

"Больше шансов (у аллергиков – Ред.), что разовьются тяжелые осложнения. Поскольку воспалительный процесс уже есть, а дополнительно вирусная инфекция утяжеляет состояние", – объяснил он.

Ранее сообщалось, что коронавирус особенно опасен для пожилых людей, людей у которых ослаблен иммунитет, и для людей, у которых есть хронические заболевания, в частности, диабет.

Коронавирус в Украине по состоянию на утро 15 апреля нашли у 3 тысяч 764 человек, 143 пациенти выздоровели, а 108 инфицированных скончались.