Черная метка коронавируса: назван первый признак тяжелой формы Ковид-19

Ученые назвали первый признак тяжелой формы коронавируса / Reuters

Около двух миллионов людей во всем мире заразились опасным китайским вирусом. Уханьская зараза убила 127 тысяч человек.

По словам врачей, в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме. При этом много людей обращаются за помощью к врачам.

Американские медики назвали признаки, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

По информации, ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете проанализировали истории болезней 4103 жителей Нью-Йорка с подтвержденным COVID-19.

Исследование показало, что если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина, то с большой долей вероятности болезнь перейдет в тяжелую форму, сообщает портал MedRxiv.

Другим важнейшим признаком грядущих осложнений является низкий показатель насыщаемости крови кислородом.

Читайте такжеДолгожданный коллективный иммунитет к коронавирусу: печальное открытие ученыхНапомним, ранее сообщалось, что уханьская зараза Ковид-19 в два раза заразнее, чем считалось ранее.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая находится в американском штате Нью-Мексико, стало также известно, что коронавирус может распространяться в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.