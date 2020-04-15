Коронавирус даже не вздрогнет: назван самый плохой антисептик

Назван антисептик, который не убивает коронавирус / Reuters

Соцсети и СМИ кишат всевозможными рецептами приготовления антисептика от коронавируса в домашних условиях. Люди делают "противоядие" от уханьской заразы из подручных средств и делятся своими достижениями с другими.

Вот только не каждый антисептик действительно полезен. Более того, если приготовить "противоядие" неправильно, то вполне можно пополнить ряды зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Не следует заниматься приготовлением спиртосодержащих антисептиков самостоятельно, потому что вряд ли вы сумеете подобрать правильную композицию действующих веществ, не обладая специальными знаниями и соответствующим опытом. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, только этиловый спирт в концентрации более 62% может быстро обезвредить коронавирус", — заявил российский врач-фармколог Игорь Федоров.

По словам врача, неправильно приготовленный антисептик не сможет обезвредить коронавирус, поэтому обрабатывая руки таким раствором, вы будете подвергаться дополнительным рискам.

"Вы будете считать, что ваши руки чистые, но в реальности на них будут присутствовать вирусные частицы. Вы начнете трогать лицо и заразитесь коронавирусом. Чтобы не стать жертвой такого сценария, нужно покупать качественные антисептики на спиртовой основе, только они могут относительно быстро (за несколько минут) убить вирус", — добавил фармаколог,, передает РИА Новости.

Напомним, ранее Главред подготовил топ-4 рецепта изготовления простого антисептика в домашних условиях. Такие антисептики можно использовать для рук, а также для протирания мобильных телефонов, дверных ручек, ручки коляски и включателей света.