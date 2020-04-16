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Смертельная опасность: Комаровский назвал главную ошибку при лечении коронавируса

16 апреля 2020, 04:53

Антибиотики увеличивают вероятность бактериальных осложнений.

Комаровский
Евгений Комаровский / УНИАН

Продажа антибиотиков без рецепта является "преступлением" а от их самостоятельного приема следует отказаться, заявил известный педиатр Евгений Комаровский.

Он пояснил: чем активнее используются антибиотики, тем выше вероятность, что у людей, особенно в лечебных учреждениях, будут распространены бактерии, устойчивые к лекарствам.

"Поэтому, когда при коронавирусной инфекции возникает бактериальное осложнение, то оно вызвано бактериями, на которые ничего не действует. Это один из факторов, который повышает летальность. Всемирная организация здравоохранения говорит, что неправильное использование антибиотиков - чуть ли не главный риск, который стоит перед человечеством. Людям надо учиться не использовать антибиотики в порядке самолечения", - подчеркнул он отвечая на вопросы пользователей в YouTube.

Читайте также"Смерть в любой момент": Комаровский ошарашил громким заявлением о коронавирусеМедик напомнил, что уже давно доказано, что антибиотики профилактически не уменьшают, а увеличивают вероятность бактериальных осложнений, а по его опыту дети, которых лечили антибиотиками самостоятельно, чаще умирают от различных вирусов.

"Две грубейших ошибки. Первая: любая попытка лечиться антибиотиками самостоятельно - это принципиально неверно, если вы не имеете подготовки на уровне врача. Каждый антибиотик имеет огромное количество характеристик. Ни о каком самолечении антибиотиками речь не должна идти. Второе: то, что антибиотики обладают профилактическим действием при вирусных инфекциях - один из самых больших мифов. Когда есть вирусная инфекция, ослаблен иммунитет, всегда начинают размножаться бактерии. Нельзя убить все бактерии, которые начали размножаться. Вы назначаете антибиотики и убиваете примерно 90% бактерий, которые живут в дыхательных путях, но 10% бактерий, которые лишись конкурентов, начинают размножаться активнее", - добавил Комаровский.

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Напомним, ранее Комаровский предупредил о рисках при лечении коронавируса.

Евгений Комаровский коронавирус в Украине антибиотики
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