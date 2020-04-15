Шарахаться друг от друга из-за коронавируса будем еще два года - ученые

Ученые рассказали, когда коронавирус пойдет на спад / УНИАН

Страшный сон под названием пандемия коронавируса будет длиться минимум до 2022 года. Ученые Гарварда, которые моделировали траекторию распространения пандемии, заявили, что однократная блокировка не остановит новый коронавирус, и к 2022 году могут потребоваться повторные периоды социального дистанцирования, чтобы избежать переполнения больниц.

Исследование началось, когда США достигли пика своей нагрузки из-за COVID-19 и заявили о возможном ослаблении жестких карантинных мер.

"Мы обнаружили, что единовременных мер по социальному дистанцированию, вероятно, будет недостаточно для поддержания заболеваемости SARS-CoV-2 в пределах возможностей интенсивной терапии в Соединенных Штатах", - сказал ученый Стивен Кисслер.

Авторы исследования говорят, что социальное дистанцирование на фоне отсутствия лечения – это своего рода панацея.

По их словам, пандемия пойдет на спад, когда появится лечение и вакцина.

Но в случае их отсутствия без карантинным мер не обойтись, так как больницам нужно время, чтобы справиться с наплывом больных.

В то же время ученые говорят, что слишком большое социальное дистанцирование без передышки – это тоже плохо, так как общество не обретает коллективный иммунитет. Именно поэтому, по мнению экспертов, карантин нужно периодически снимать.

Более того, авторы признали, что сегодня пока никто не знает, насколько силен иммунитет ранее зараженного человека и как долго он длится. Они предположили, что иммунитет дает защиту на срок до года.

В то же время ученые убеждены, что вирус здесь, чтобы остаться навсегда, пишет sciencealert.

Читайте такжеГде нас ждет уханьская зараза: медик назвал самые опасные местаНапомним, ранее сообщалось, что уханьская зараза Ковид-19 в два раза заразнее, чем считалось ранее.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая находится в американском штате Нью-Мексико, стало также известно, что коронавирус может распространяться в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.