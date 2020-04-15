Пожар в Чернобыле: эколог советует не открывать окна

Из-за пожара в Чернобыле киевлянам лучше оставаться дома, поделилась эксперт / dsns.gov.ua

Эксперт по вопросам промышленного загрязнения Центра экологических инициатив Экодия Марина Ратушная сообщила, что из-за пожара в Чернобыле жителям Киева и окрестных городов лучше лишний раз не открывать окна и не выходить на улицу.

Карантин в Украине, введенный из-за коронавируса, сейчас на руку в том плане, что люди, в основном, находятся дома, рассказала эколог в интервью Главреду.

По словам собеседницы, на улицу стоит идти только при крайней необходимости.

"…Действительно, сейчас лишний раз лучше не открывать окон, чтобы не подвергать себя опасности. То же и с прогулками по улице – безопаснее сидеть дома и чем меньше, тем лучше находиться на воздухе…", – посоветовала эксперт.

Ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне (зона отчуждения) произошел масштабный пожар. Пожар в Чернобыле был настолько масштабным, что дым от него был виден из космоса.

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на утро 15 апреля в зоне отчуждения не наблюдался открытый огонь, в некоторых местах тлели пни и лесная подстилка.