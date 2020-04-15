Пандемии коронавируса могло и не быть: названа самая большая ошибка Китая

Пандемии коронавируса могло и не быть / pixabay.com

Ежедневно мир считает жертв ненасытной уханьской заразы. Коронавирус убил более 126 тысяч человек. Число зараженных зашкаливает - 1 986 986 случаев. Планета живет в страхе.

Но этого можно было избежать.

Ученый Калифорнийского университета Цзо-Фенг Чжан убежден, что пандемии могло бы не произойти, либо ее масштаб был бы значительно меньшим, если бы Китай на неделю раньше сообщил о вспышке коронавируса COVID-19.

По мнению эксперта, на которого ссылается Associated Press, в течение шести ключевых дней информация о происходящем не разглашалась, поскольку КНР стремился избежать паники в обществе.

Цзо-Фенг Чжан предполагает, что если бы председатель КНР Си Цзиньпин выступил с первым заявлением не 20 января, а 15 января (когда специальные инструкции были распространены среди региональных органов здравоохранения), это могло бы сократить количество случаев заражения.

Читайте такжеВырвать мир из пасти уханьской заразы: в ВОЗ опустили всех на землюНапомним, ранее ученые Гарварда, которые моделировали траекторию распространения пандемии, заявили, что однократная блокировка не остановит новый коронавирус, и к 2022 году могут потребоваться повторные периоды социального дистанцирования, чтобы избежать переполнения больниц.

Авторы исследования говорят, что социальное дистанцирование на фоне отсутствия лечения – это своего рода панацея.

По их словам, пандемия пойдет на спад, когда появится лечение и вакцина.