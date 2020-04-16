Иммунолог рассказал, помогут ли водка и секс не заразиться коронавирусом

Ученый рассказал, помогут ли водка и секс против коронавируса / Космо

Известный ученый-иммунолог Валерий Черешнев (академик Российской академии наук) дал детальный комментарий о самых распространенных мифах по поводу способов борьбы с китайским коронавирусом COVID-19.

По его мнению, от употребления крепких спиртных напитков, вопреки известному стереотипу, лучше отказываться по максимуму.

"Это сплошной вред - водка, к примеру, ослабляет иммунитет и может способствовать ухудшению состояния здоровья", - заявил Черешнев.

А вот секс, заявляет ученый, будет безусловно полезен для укрепления иммунитета.

"Секс - почему нет? Это одна из разновидностей снятия психологического напряжения. В определенном возрасте у человека есть такая потребность: это мощнейшая разрядка, так что для иммунной системы это безусловная польза", - подытожил Черешнев.

Напомним, ранее уролог Дмитрий Пушкарь рассказал, легко ли заразиться коронавирусом через секс. До этого доктор Евгений Комаровский рассказал, стоит ли тратить время на секс на карантине.