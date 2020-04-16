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Иммунолог рассказал, помогут ли водка и секс не заразиться коронавирусом

16 апреля 2020, 02:20

Ученый-иммунолог рассказал, стоит ли людям, которые любят водку и секс, опасаться заражения коронавирусом.

Секс, алко
Ученый рассказал, помогут ли водка и секс против коронавируса / Космо

Известный ученый-иммунолог Валерий Черешнев (академик Российской академии наук) дал детальный комментарий о самых распространенных мифах по поводу способов борьбы с китайским коронавирусом COVID-19. 

По его мнению, от употребления крепких спиртных напитков, вопреки известному стереотипу, лучше отказываться по максимуму.

"Это сплошной вред - водка, к примеру, ослабляет иммунитет и может способствовать ухудшению состояния здоровья", - заявил Черешнев.

А вот секс, заявляет ученый, будет безусловно полезен для укрепления иммунитета.

"Секс - почему нет? Это одна из разновидностей снятия психологического напряжения. В определенном возрасте у человека есть такая потребность: это мощнейшая разрядка, так что для иммунной системы это безусловная польза", - подытожил Черешнев.

Напомним, ранее уролог Дмитрий Пушкарь рассказал, легко ли заразиться коронавирусом через секс. До этого доктор Евгений Комаровский рассказал, стоит ли тратить время на секс на карантине.

секс ученый интим водка китайский коронавирус Covid-19
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