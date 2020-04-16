Учеба для ученых: топ-3 секс-позы, которые подойдут самым опытным парам

Есть специальные секс-позы, которые подойдут даже самым искушенным парам / Ивона.Бигмир

Здесь нет особого секрета - даже очень гармоничные отношения в паре портятся, если сексуальная жизнь не приносит качественное удовлетворение.

Портал Вуманхит составил топ-3 поз для секса, которые наверняка разнообразят интимный досуг.

1. "Волны Амура".Мужчина усаживается на кровати либо пол, облокачивается на спинку мебели, вытягивает ноги и слегка сгибает их. А женщина в это время садится сверху на его слегка разведенные ноги.

2. "Утюг любви". Женщине необходимо лечь на живот и вытянуть ноги. Мужчина при этом укладывается сверху - вытягиваясь аналогичным образом. Поза обеспечивает глубокое проникновение пениса. Так что женщине лучше всего попросить мужчину быть поаккуратней - особенно если у него большой пенис.

3. "Лотос". Партнер усаживается на диван, а женщина оседлывает его сверху - разведя при этом ноги и слегка отклонясь назад. Мужчине нужно крепко держать ее за бедра. Ко всему прочему, поза хорошо подходит для занятий сексом в джакузи или бассейне (правда, в таком случае нельзя забывать о дополнительной смазке).

Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-3 лучших поз для жесткого секса. До этого выложили топ-3 секс-поз, при которых женщина работает своими руками.