Врач назвал лучший метод профилактики коронавируса

Коронавирус очень быстро прогрессирует / УНИАН

В условиях пандемии коронавируса не стоит заниматься самолечением и тратить деньги на разные лекарства в аптеке. Такой совет украинцам дал руководитель Ассоциации медицинских центров Израиля МЕДЕС, генеральный директор Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман.

По его словам, для профилактики COVID-19 не существует таблеток, при этом профилактические препараты не помогут.

"Антибиотики тоже не нужны, потому что это не бактериальный процесс, а вирусный. От вирусов нет антибиотиков. Не нужно тратить деньги и покупать, что попало. В тяжелых случаях в условиях стационара проводится очень серьезное лечение. Все, что вы можете делать для профилактики, – переждать эпидемию дома", – сказал Гольдман в интервью изданию Гордон.

Израильский медик также раскритиковал и народные методы лечения чесноком, имбирем и перекисью водорода.

Кроме того Гольдман призвал не сравнивать коронавирус с гриппом, так как заболевание быстро прогрессирует. В зоне риска, по его словам, не только люди старшего возраста.

"Не нужно недооценивать ситуацию. Эта болезнь касается не только бабушек. Да, дети практически не болеют или переносят вирус в легкой форме. Но в реальности никто не застрахован. Болезнь развивается непредсказуемо. Мы даже не знаем, какие в дальнейшем могут быть последствия для здоровья людей, перенесших коронавирус, может ли это спровоцировать другие заболевания", – объяснил врач.

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Как сообщал Главред, педиатр Евгений Комаровский считает, что продажа антибиотиков без рецепта является "преступлением", а от их самостоятельного приема следует отказаться.

Напомним, по состоянию на 6 утра четверга, 16 апреля, в мире зарегистрировали 2 063 161 случай заражения коронавирусом. При этом почти 137 тысяч человек стали жертвами коронавирусной инфекции.