УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Эколог объяснила, как пожар в Чернобыле влияет на коронавирус

17 апреля 2020, 00:49

Пожары загрязняют воздух, отметила эксперт.

Эколог сообщила, что пожар в Чернобыльской зоне влияет на вирус – Чернобыль горит
Пожар в Чернобыле влияет на убийственный вирус, сообщила эколог / УНИАН

Из-за пожара в Чернобыльской зоне (зона отчуждения) в Киеве загрязнен воздух, а ученые склоняются к тому, что уровень загрязнения воздуха может влиять на течение смертоносного заболевания – китайский коронавирус COVID-19

Во время горения образуется мелкодисперсная пыль – частицы, которые, по данным ВОЗ, отнесены к приоритетным загрязнителям воздуха, а государственная система мониторинга качества воздуха сейчас их не мониторит, рассказала эксперт по вопросам промышленного загрязнения Центра экологических инициатив Экодия Марина Ратушная в интервью Главреду.

Эколог добавила, что в августе 2019 мелкодисперсную пыль добавили в перечень веществ, которые загрязняют воздух, и по содержанию которых будет осуществляться оценка качества воздуха. Собеседница подчеркнула, что сейчас это на этапе внедрения.

"…ученые из Орхусского университета (Дания) сделали расчеты на основе данных количества смертей от COVID-19 на севере и другой территории Италии. …ученые пришли к выводу, что на севере, вероятно, из-за более загрязненного воздуха именно мелкодисперсной пылью, процент смертей достигал 12%, а на остальной территории, где загрязнение меньше – 4,5", – сказала эксперт.

По словам собеседницы, поэтому ученые склоняются к тому, что уровень загрязнения воздуха может влиять на течение заболевания.

Читайте такжеКогда Чернобыль оправится от губительного пожара: прогноз эколога"Как мы видим сейчас, главный загрязнитель воздуха в Киеве – транспорт. Поскольку сейчас карантин, и большинство людей работает из дома, теоретически, воздух должен быть чистым. Но из-за пожаров, в том числе, и в зоне отчуждения, воздух загрязнен", – подчеркнула эксперт.

Ранее сообщалось, что в Чернобыле был масштабный пожар – дым был виден из космоса. В зоне отчуждения уничтожены советские базы отдыха, сгорело много полесских сел.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 16 апреля диагностировали у 4 тысяч 161 человека, скончались 116 инфицированных, а 186 человек побороли заразу.

коронавирус Марина Ратушная Чернобыль пожар
Сейчас вы просматриваете новость «Эколог объяснила, как пожар в Чернобыле влияет на коронавирус». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:49
Эколог объяснила, как пожар в Чернобыле влияет на коронавирус
00:15
17 апреля – какой праздник – что делать в Страстную пятницу 2020 Видео
00:01
Страстная пятница перед Пасхой – что можно делать и как поздравлять
16 апреля, четверг
23:45
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных 16 апреля превысило психологическую отметку
23:18
Купили свечи у зараженной: под Харьковом у прихожан церкви вспышка Covid-19
22:59
"Самый грязный город в мире": жителей Киева просят не открывать окна и не гулять
22:55
В Минздраве поведали, какие церкви стали очагами коронавируса
22:24
Геращенко рассказал, как генерал СБУ готовил покушение на Авакова
22:22
Комаровский ошарашил причиной дикой вспышки коронавируса в Италии
22:05
Губастая порноактриса засветила шикарное тело на сексуальных фото Фото
21:39
Пасха-2020: оригинальный рецепт шоколадной глазури для кулича
21:31
Продолжение карантина: когда выйдем на работу и что запретят до лета
21:30
У каждого своя ложь 2 сезон - когда смотреть продолжение
21:28
Строительство Северного потока-2: в Германии поперли буром на США
21:12
Как ухаживать за больным коронавирусом: важные советы врача
20:37
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: новые возможности и удар по ауре Видео
20:35
"Есть угроза жизни": Киевсовет экстренно обратился к гражданам в связи с пылевой бурей
20:30
Сериал Рикошет 2 сезон - когда выйдет продолжение
20:10
У каждого своя ложь 11 и 12 серия смотреть онлайн 16-04-2020 Видео
20:03
Татьяна Буланова попала в реанимацию в прединсультном состоянии
20:00
Лукашенко во время пандемии резко пристыдил наркоманов и курильщиков
19:41
Путин отменил торжественное празднование парада Победы 9 мая
19:40
ПриватБанк проиграл суд компаниям Суркисов иск на $250 миллионов
19:33
Пылевая буря в Киеве: жуткие подробности о пострадавших
19:15
Новоиспеченную и.о. министра энергетики обвинили в работе на Ахметова
19:09
Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали, сколько медиков подхватили болезнь
19:08
Пылевая буря и радиация из Чернобыля: эксперт объяснила, что грозит Киеву
19:00
Суд огласил приговор экс-депутату Чорновол
18:59
Астафьева рассказала, что ей мужчины предлагали сделать за деньги
18:53
Обалденный венский кулич и кулич заварной пасхальный: идеальные рецепты Видео
18:36
Официальные обои iPhone SE 2020 года уже может скачать каждый
18:18
Киев накрывает "радиоактивным одеялом" с чернобыльских пожарищ – эксперт
18:15
Гора трупов: в США в доме престарелых обнаружили 17 погибших от Covid-19
18:13
"Обосс*ться можно": в Сети распекли священника, освящавшего куличи в маске и защитном костюме Видео
17:32
Дистанционное образование: когда школьникам выдадут табели
17:30
На порносайте Pornhub резко возросло количество запросов по Final Fantasy
17:25
"Открытый огонь": в Чернобыльской зоне начался новый пожар
17:15
Ветер Любви 4 серия смотреть онлайн 16-04-2020 Видео
16:56
Как скачать бесплатно новую версию Minecraft – Minecraft RTX
16:51
Накрывшая Киев и область мощная пылевая буря привела к жертвам Видео
16:48
"Нет оснований": в Китае открестились от обвинений о создании Covid-19 в лаборатории
16:30
Комаровский рассказал о фундаментальной страшилке украинцев Видео
16:24
Россия ничего не делает просто так: Тука назвал истинную причину обмена пленными
15:57
Ад на въезде в Киев: тотальная термометрия привела к гигантским пробкам Фото
15:49
GTA 6 от Rockstar будет меньше по масштабам, чем Red Dead Redemption 2
15:26
Рада по-хитрому дала "зеленый свет" для принятия закона о банках
15:04
Конструкции обвалились: в Киеве "устал" недостроенный мост
14:52
Twitch-стримерша с большой грудью расплакалась из-за бана по ошибке
14:49
СМИ узнали, до какого числа в Украине могут продлить карантин
14:33
Спиртовую настойку "Протефлазид" хотят выдать за лекарство от коронавируса - СМИ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять