Эколог объяснила, как пожар в Чернобыле влияет на коронавирус

Пожар в Чернобыле влияет на убийственный вирус, сообщила эколог / УНИАН

Из-за пожара в Чернобыльской зоне (зона отчуждения) в Киеве загрязнен воздух, а ученые склоняются к тому, что уровень загрязнения воздуха может влиять на течение смертоносного заболевания – китайский коронавирус COVID-19

Во время горения образуется мелкодисперсная пыль – частицы, которые, по данным ВОЗ, отнесены к приоритетным загрязнителям воздуха, а государственная система мониторинга качества воздуха сейчас их не мониторит, рассказала эксперт по вопросам промышленного загрязнения Центра экологических инициатив Экодия Марина Ратушная в интервью Главреду.

Эколог добавила, что в августе 2019 мелкодисперсную пыль добавили в перечень веществ, которые загрязняют воздух, и по содержанию которых будет осуществляться оценка качества воздуха. Собеседница подчеркнула, что сейчас это на этапе внедрения.

"…ученые из Орхусского университета (Дания) сделали расчеты на основе данных количества смертей от COVID-19 на севере и другой территории Италии. …ученые пришли к выводу, что на севере, вероятно, из-за более загрязненного воздуха именно мелкодисперсной пылью, процент смертей достигал 12%, а на остальной территории, где загрязнение меньше – 4,5", – сказала эксперт.

По словам собеседницы, поэтому ученые склоняются к тому, что уровень загрязнения воздуха может влиять на течение заболевания.

Читайте такжеКогда Чернобыль оправится от губительного пожара: прогноз эколога"Как мы видим сейчас, главный загрязнитель воздуха в Киеве – транспорт. Поскольку сейчас карантин, и большинство людей работает из дома, теоретически, воздух должен быть чистым. Но из-за пожаров, в том числе, и в зоне отчуждения, воздух загрязнен", – подчеркнула эксперт.

Ранее сообщалось, что в Чернобыле был масштабный пожар – дым был виден из космоса. В зоне отчуждения уничтожены советские базы отдыха, сгорело много полесских сел.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 16 апреля диагностировали у 4 тысяч 161 человека, скончались 116 инфицированных, а 186 человек побороли заразу.