Коронавирус в Украине разгорается: число больных подскочило

В Украине подскочило количество больных коронавирусом / УНИАН

Убийственный китайский коронавирус в Украине продолжает набирать обороты – по состоянию на четверг, 16 апреля, в стране зарегистрированы 4 тысячи 161 случай заболевания.

На протяжении суток вирус нашли у 397 человек, сообщили в Минздраве.

По его данным, количество жертв коронавируса увеличилось на восемь человек и составило 116 человек.

В министерстве добавили, что выздоровевших также стало больше – заразу побороли еще 43 пациента (общее количество – 186 человек).

"В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 116 человек, из них 62 мужчины и 54 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%)", – отмечается в сообщении.

В каких областях Украины зафиксирован коронавирус:

Винницкая обл. – 279 случаев (12 выздоровели);

Волынская обл. – 109 случаев (3 выздоровели);

Днепропетровская обл. – 78 случаев (8 выздоровели);

Донецкая обл. – 12 случаев (6 выздоровели);

Житомирская обл. – 162 случая (1 выздоровел);

Закарпатская обл. – 116 случаев (12 выздоровели);

Запорожская обл. – 115 случаев (12 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. – 401 случай (18 выздоровели);

Киев – 644 случая (27 выздоровели);

Киевская обл. – 234 случая (14 выздоровели);

Кировоградская обл. – 198 случаев (1 выздоровел);

Львовская обл. – 166 случаев (6 выздоровели);

Луганская обл. – четыре случая;

Николаевская обл. – 22 случая;

Одесская обл. – 73 случая;

Полтавская обл. – 27 случаев (3 выздоровели);

Ровенская обл. – 204 случая (8 выздоровели);

Сумская обл. – 80 случаев (2 выздоровели);

Тернопольская обл. – 333 случая (18 выздоровели);

Харьковская обл. – 40 случаев (2 выздоровели);

Херсонская обл. – 44 случая (3 выздоровели);

Хмельницкая обл. – 37 случаев (3 выздоровели);

Черкасская обл. – 110 случаев (4 выздоровели);

Черновицкая обл. – 662 случая (21 выздоровел);

Черниговская обл. – 11 случаев (2 выздоровели).

В Украине подскочило количество больных коронавирусом / facebook.com/phc.org.ua

Госпитализированы 1 тысяча 455 человек, у которых диагностировали коронавирус, 62 из них – дети. "На аппарате искусственной вентиляции легких 72 человека", – отметили в Минздраве.

Читайте такжеЛяшко назвал возможную дату пика коронавируса в УкраинеНапомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 15 апреля нашли у 3 тысяч 764 человек, 108 инфицированных умерли, а выздоровели 143 пациента.

В нашей стране из-за вируса до 24 апреля введен карантин, также работает режим чрезвычайной ситуации.