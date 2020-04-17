Чтобы не напрягаться: топ-3 секс-позы для самых ленивых

Секс может быть и очень-очень ленивым / fazarosta.com

Есть категория людей (и она достаточно велика) которая очень не любит напрягаться в сексе.

Эксперты в интимной сфере составили специальный топ-3 поз для секса, которые идеально подойдут для ленивых людей, сообщает портал Freundin.

№1.Миссионерская поза. Очень простая и не требующая сил поза в постели – это миссионерская. Она абсолютно не требует громадных усилий и навыков акробатики.

№2. Ложка. Женщина ложится на кровать на бок, а сзади пристраивается партнер. Такая поза помогает насладиться сексом без каких-либо энергичных рывков и позволяет рукам мужчины свободно перемещаться по телу женщины.

№.3. Поза на боку. В этом случае женщина не отворачивается от партнера, а поворачивается к нему лицом. Таким образом оба могут ласкать друг друга руками, смотреть в глаза и целоваться.

Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-3 секс-поз, которые подойдут самым опытным парам. До этого эксперты рассказали, как заниматься сексом в позе "68".