"Атака коронавируса на Украину": заболевших стало намного больше

В Украине коронавирус не отступает – больных теперь намного больше / УНИАН

Убийственный китайский коронавирус в Украине не отступает – количество заболевших по состоянию на утро пятницы, 17 апреля, возросло до 4 тысяч 662 человек.

Вирус за сутки диагностирован у 501 человека, сообщили в Минздраве.

В министерстве добавили, что также возросло число жертв заразы – их уже 125, а 16 апреля было 116. Среди жертв – 66 мужчин и 59 женщин. Большинству умерших – 87% – более 50 лет.

По данным Минздрава, выздоровевших теперь тоже больше – счастливчиков уже 246 (вчера было 186).

Коронавирус в Украине сегодня – в каких областях сколько заболевших:

Винницкая область – 296 случаев;

Волынская область – 122 случая;

Днепропетровская область – 89 случаев;

Донецкая область – 12 случаев;

Житомирская область – 177 случаев;

Закарпатская область – 150 случаев;

Запорожская область – 118 случаев;

Ивано-Франковская обл. – 427 случаев;

Кировоградская область – 218 случаев;

Киев – 705 случаев;

Киевская область – 253 случая;

Львовская область – 203 случая;

Луганская область – девять случаев;

Николаевская область – 22 случая;

Одесская область – 93 случая;

Полтавская область – 41 случай;

Ровенская область – 240 случаев;

Сумская область – 81 случай;

Тернопольская область – 353 случая;

Харьковская область – 56 случаев;

Херсонская область – 51 случай;

Хмельницкая область – 38 случаев;

Черновицкая область – 759 случаев;

Черкасская область – 137 случаев;

Черниговская область – 12 случаев.

В Украине коронавирус не отступает – больных теперь намного больше / facebook.com/phc.org.ua

В Центре общественного здоровья сообщили, что на амбулаторном лечении находятся 3 тысячи 51 инфицированный коронавирусом. Всего госпитализированы 1 тысяча 611 человек, из них 73 – дети.

Напомним, по состоянию на утро 16 апреля в Украине коронавирус диагностирован у 4 тысяч 161 человека. В нашей стране до 24 апреля введен карантин, также работает режим чрезвычайной ситуации. СМИ писали, что карантин могут продлить до 11 мая.