"Атака коронавируса на Украину": заболевших стало намного больше

Вирус в нашей стране подхватили уже более 4 тысяч 600 человек.
Убийственный китайский коронавирус в Украине не отступает – количество заболевших по состоянию на утро пятницы, 17 апреля, возросло до 4 тысяч 662 человек.
Вирус за сутки диагностирован у 501 человека, сообщили в Минздраве.
В министерстве добавили, что также возросло число жертв заразы – их уже 125, а 16 апреля было 116. Среди жертв – 66 мужчин и 59 женщин. Большинству умерших – 87% – более 50 лет.
По данным Минздрава, выздоровевших теперь тоже больше – счастливчиков уже 246 (вчера было 186).
Коронавирус в Украине сегодня – в каких областях сколько заболевших:
- Винницкая область – 296 случаев;
- Волынская область – 122 случая;
- Днепропетровская область – 89 случаев;
- Донецкая область – 12 случаев;
- Житомирская область – 177 случаев;
- Закарпатская область – 150 случаев;
- Запорожская область – 118 случаев;
- Ивано-Франковская обл. – 427 случаев;
- Кировоградская область – 218 случаев;
- Киев – 705 случаев;
- Киевская область – 253 случая;
- Львовская область – 203 случая;
- Луганская область – девять случаев;
- Николаевская область – 22 случая;
- Одесская область – 93 случая;
- Полтавская область – 41 случай;
- Ровенская область – 240 случаев;
- Сумская область – 81 случай;
- Тернопольская область – 353 случая;
- Харьковская область – 56 случаев;
- Херсонская область – 51 случай;
- Хмельницкая область – 38 случаев;
- Черновицкая область – 759 случаев;
- Черкасская область – 137 случаев;
- Черниговская область – 12 случаев.
В Центре общественного здоровья сообщили, что на амбулаторном лечении находятся 3 тысячи 51 инфицированный коронавирусом. Всего госпитализированы 1 тысяча 611 человек, из них 73 – дети.
Напомним, по состоянию на утро 16 апреля в Украине коронавирус диагностирован у 4 тысяч 161 человека. В нашей стране до 24 апреля введен карантин, также работает режим чрезвычайной ситуации. СМИ писали, что карантин могут продлить до 11 мая.