Марафон больше не побегут: биолог рассказала о жутких последствиях COVID-19 для организма

Коронавирус может сказаться на нормальной работе мозга и легких / Фото pixabay.com

Пациенты, которые переболели коронавирусом COVID-19 в тяжелой форме, могут впоследствии столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. В частности, болезнь может сказаться на нормальной работе мозга и легких.

По словам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анчи Барановой, врачи фиксируют уменьшение объема легких и ухудшение работы мозга у пациентов, переболевших коронавирусом.

"Молодые люди марафон не могут больше бегать, а более пожилые люди одышку испытывают, когда по лестнице поднимаются. Опять же не у всех, а только у тех, кто перенес тяжелую форму, и даже в этом случае не у всех, а только у тех, кому особенно не повезло", — сказала эксперт в комментарии РИА Новости.

Кроме того, по ее словам, у больных с тяжелым течением COVID-19 наблюдаются неврологические симптомы. В частности, у пожилых людей бывает симптом спутанности сознания и дезориентация.

"Способность вируса вызывать нейровоспаление сомнений не вызывает (...) Больные сообщают, что даже после того, как они выписаны из госпиталя, остаются усталость и туман в голове", — отметила Баранова.

При этом как долго пациенты будут страдать от последствий болезни, пока что неясно.

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Как сообщал Главред, китайский коронавирус COVID-19 имеет ряд основных признаков, таких как сухой кашель и лихорадка. Кроме того, у зараженных пациентов проявляются и другие симптомы. Например, головная боль и потеря вкуса или запаха. К неочевидным признакам COVID-19 добавился еще один – синеватый цвет губ.