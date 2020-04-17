Медик рассказала, как нужно справляться со стрессом из-за карантина

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По вполне понятным причинам, едва ли не у подавляющего большинства людей в условиях коронавирусного карантина случается стресс.

С таким заявлением в комментарии порталу Факты выступила известный невролог и кандидат медицинских наук Татьяна Майкова.

"Я бы посоветовала всем выработать определенную линию поведения. Прежде всего, смириться с тем, что некоторые ограничительные меры будут сохраняться как минимум полгода. И если они разумные, их придется соблюдать", - заявила она.

Майкова также дала несколько рекомендаций по поводу того, что нужно делать и чего не стоит делать людям, страдающим от стресса на карантине.

"Нужно взять себе за правило вовремя ложиться спать (не позже 23:00, а лучше раньше) и вовремя вставать (в то время, которое было привычным до карантина, но не позже 8:00). Иначе мы разрушим свои нормальные биологические часы. Надо понимать, что иммунные клетки вырабатываются во время сна только ночью, а не днем. Следует отказаться от любых стимуляторов — алкоголя, кофеина", - подытожила она.

Напомним, ранее Святослав Протас (главный санитарный врач Украины) в деталях рассказал, какие именно карантинно-ограничительные меры (введенные по причине пандемии коронавируса) нужно будет снимать в стране в самую последнюю очередь.