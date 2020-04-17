Дерматолог рассказала, какие антисептики будут опасны в борьбе с коронавирусом

Антисептик / livestrong.com

Анна Сергукова, авторитетный врач-дерматолог / косметолог рассказала, какие из множества антипсептиков (очень популярных средств в условиях пандемии коронавируса)

Соответствующее сообщение опубликовали российские СМИ. Сергукова категорически не рекомендует брать антисептики, в составе которых наличествует триклозан, парабены либо фталевую кислоту. Все эти вещества, скорее всего, вызовут сильные побочные эффекты.

Сергукова порекомендовала как можно более тщательно закончить изучение состава антибактериального средства перед использованием.

Дерматолог также рассказала, что нужно выбирать антисептики без отдушек и цвета (с этанолом либо изопропиловым спиртом), а также с перекисью водорода и глицерином. При этом этанола в антисептиках должно быть никак не больше 60%.

Напомним, ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения рассказали о том, что лишь два типа антисептиков помогают в борьбе с коронавирусом - на основе спирта, которые содержат 75 процентов пропанола или 80 процентов этанола. До этого Главред в деталях рассказал, как приготовить антисептик собственноручно и из подручных средств.