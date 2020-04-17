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Смог в Киеве: Минздрав дал важные рекомендации жителям столицы и области

17 апреля 2020, 12:00

Задымленность может спровоцировать головные боли, затрудненное дыхание, кашель, раздражение глаз.

Киев, смог, туман
Киев накрыло смогом / Фото Подробности

Столицу Украины в пятницу, 17 апреля, накрыл сильный смог. На данный момент Киев остается городом с самым загрязненным воздухом в мире. Город в сизой дымке выглядит, конечно, красиво, но данные спецэффекты очень вредны для здоровья. В частности, задымленность на улице может спровоцировать головные боли, затрудненное дыхание, кашель, раздражение глаз.

Как сообщил глава МОЗ Украины Максим Степанов, смог в Киеве является следствием сжигания сухой травы и мусора на территории частных домохозяйств.

"Важно, что по сообщению ГСЧС, химической и радиологической угрозы это явление не несет. Радиологический фон по городу Киев в пределах нормы. Но есть несколько советов по смогу. Ведь дым в воздухе может вызвать затруднение дыхания, раздражение глаз", - сказал министр на брифинге.

Киев остается городом самым загрязненным воздухом в мире
Киев остается городом с самым загрязненным воздухом в мире

Министерство здравоохранения дало рекомендации гражданам в связи с сильным смогом. В частности, киевлянам советуют:

  • по возможности не выходить на улицу и как можно больше времени оставаться дома;
  • не открывать окна и балконы;
  • делать влажную уборку помещений;
  • пить больше жидкости - до 2-3 литров в сутки.

Как сообщал Главред, ранее педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий Евгений Комаровский рассказал, что делать при сильном задымлении на улице.

смог МОЗ новости Киева
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