Невидимые убийцы: коронавирус передается через внешне здоровых людей

Коронавирус - вскрылась жуткая правда о тех, кто "отлично себя чувствует" / УНИАН

На сегодня коронавирус Ковид-19 заразил уже более двух миллионов человек во всем мире. И почти половина из них заразилась от тех, кто внешне больным не выглядел, то есть поводов опасаться контакта с таким человеком не было.

Как именно можно заразиться Ковид-19 и как спастись от коронавируса – наиболее актуальная проблема на сегодня.

По опыту с тем же гриппом люди привыкли думать, что заразиться можно, если на тебя чихнули – или рядом с тобой, в одном помещении, просто находился больной человек. Причем зачастую, болен ли человек, мы тоже привыкли определять на глаз.

Читайте такжеКоронавирус будет терзать человечество не один год: опубликован шокирующий прогнозНо уханьская зараза преподнесла человечеству новую подлянку: около 44% больных были инфицированы теми, у кого внешне никаких симптомов коронавируса не было. Таковы данные исследования, которое опубликовано в журнале Nature Medicine.

То есть заболевший человек еще и сам не догадывается, что болен – у него нет симптомов или они настолько размытые, что он списывает их на усталость от работы или простуду. Поэтому мужчина или женщина не обращается в больницу – а продолжает спокойно общаться с родными, ходить в магазин за едой, выгуливать свою собачку или работать курьером … Но всё это время человек уже заражает окружающих.

После анализа течения болезни у 94 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией (критически тяжелых больных среди них не было) специалисты вычислили: в среднем, люди начинают быть заразными за 2,3 дня до возникновения симптомов. При этом пик способности заразить выпадает на период примерно 14-16 часов с момента первого проявления симптомов. Потом способность к заражению у вируса падает в течение недели, до полного исчезновения.

Таким образом, заражать окружающих человек с Ковид-19 способен еще за два-три дня до проявления симптомов заболевания.

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