15 тысяч долларов за диету: мировые селебритиз "подсели" на новый план похудения

диета, похудение / Фото Instagram

Последним трендом на рынке "диетических" услуг стала диета, разработанная знаменитым диетологом Таней Цукерброт. Она носит гордое название "F-фактор".

Сообщается, что высокопоставленные клиенты платят 15000 долларов за план и личные сеансы с Цукерброт, но диета также доступна для широких масс в виде книги.

Что такое диета F-фактор?

По сути, F-фактор - это диета с очень высоким содержанием клетчатки. Фишка в том, что "клетчатка не содержит калорий, поэтому вы можете насытиться, не переедая".

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Во-первых, быстрое напоминание о том, что такое клетчатка: "Есть два типа клетчатки", - говорит Шана Миней Спенс, врач-диетолог из Нью-Йорка, диетолог из Нью-Йорка. "Существует растворимая клетчатка, которая растворяется в воде с образованием гелеобразного материала и, как говорят, помогает снизить уровень холестерина и глюкозы в крови". Растворимая клетчатка содержится в овсе, горохе, фасоли, яблоках, цитрусовых, моркови, ячмене и подорожнике.

Кроме того, существует нерастворимая клетчатка, которая способствует опорожнению кишечника и может увеличить объем стула, говорит Спенс. Она отлично помогает при запорах или нерегулярном стуле, ее можно найти в цельнозерновой муке, пшеничных отрубях, орехах, бобах и волокнистых овощах. Поскольку ваша пищеварительная система не может расщеплять клетчатку в энергию, она также помогает вам чувствовать себя сытым.

Диета "F-фактор" призывает последователей отслеживать пять питательных веществ и макроэлементов - клетчатку, белок, жир, углеводы и чистые углеводы - и изменять свой рацион в зависимости от выполнения рекомендаций для этих типов продуктов. Также важно отметить, что, хотя диета не ограничивает количество калорий в день, рекомендации по другим продуктам в конечном итоге ограничивают общее потребление калорий.

Чтобы помочь вам немного разобраться, диета с фактором F состоит из трех фаз или шагов:

Шаг первый : этот шаг обычно длится две недели и требует от людей, сидящих на диете, съедать не менее 35 граммов клетчатки в день. Это на 10 граммов больше, чем рекомендовано Академией питания и диетологии, и на 7 граммов больше, чем рекомендует Диетические рекомендации для американцев (DGA). Это также означает употребление менее 35 граммов чистых углеводов (то есть всех углеводов за вычетом клетчатки).

: этот шаг обычно длится две недели и требует от людей, сидящих на диете, съедать не менее 35 граммов клетчатки в день. Это на 10 граммов больше, чем рекомендовано Академией питания и диетологии, и на 7 граммов больше, чем рекомендует Диетические рекомендации для американцев (DGA). Это также означает употребление менее 35 граммов чистых углеводов (то есть всех углеводов за вычетом клетчатки). Шаг второй : люди, сидящие на диете, следуют этому этапу, пока они не сбросят столько веса, сколько они хотят. Рекомендации включают в себя употребление большого количества клетчатки, но увеличение количества чистых углеводов до 75 граммов в день.

: люди, сидящие на диете, следуют этому этапу, пока они не сбросят столько веса, сколько они хотят. Рекомендации включают в себя употребление большого количества клетчатки, но увеличение количества чистых углеводов до 75 граммов в день. Шаг третий : на этой фазе, известной как фаза поддержания, люди, сидящие на диете, съедают 125 граммов чистых углеводов в день, но придерживаются высокого количества клетчатки. Для справки, DGA рекомендуют получать 45–65% от общего количества калорий из углеводов, поэтому, если вы потребляете 2000 калорий в день, это 225–325 граммов углеводов в день.

На всех трех этапах диеты также рекомендуется получать 30% калорий из жиров, что составляет около 33 граммов в день. Опять же, хотя диета не учитывает калории напрямую, полезно знать, что жир содержит 9 калорий на грамм, так что 33 грамма равны 297 калориям. Если 33 грамма жира составляют 30 процентов от общего количества калорий, вы потребляете 990 калорий в день. Для большинства людей это опасно мало. "Этого недостаточно для большинства взрослых женщин", - говорит Спенс.

Диета также способствует высокому потреблению белка - около 90-126 граммов, что значительно превышает количество, рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения, которая предлагает 0,8 грамма на килограмм веса тела (для женщина весом 68 кг, это 55 граммов в день).

Наконец, вода является огромной частью диеты с фактором F, потому что "клетчатке нужна вода, чтобы творить чудеса", - говорится на веб-сайте, предлагая людям, сидящим на диете, выпивать три литра или более 12 чашек воды в день. Это не так уж и далеко от Института медицины Национальной академии наук, который фактически рекомендует 2,7 литра (11 чашек) для женщин и 3,7 литра (почти 16 чашек) для мужчин в день от общего потребления воды.

Что вы можете есть на диете F-фактор, а что запрещено?

Диета буквально названа в честь клетчатки, поэтому питательное вещество - лучший друг человека в диете: это означает фрукты, некрахмалистые овощи, бобовые и некоторые цельные зерна, такие как хлопья с высоким содержанием клетчатки и булгур. Вы также должны есть нежирные белки и жиры, как говорилось ранее.

И наоборот, F-фактор предостерегает от употребления в пищу мяса и молочных продуктов с высоким содержанием жира и призывает людей, сидящих на диете, избегать насыщенных жиров и добавления сахара. Но все же диета неоднократно заявляет, что можно похудеть, "не избегая всего, что любишь". По-видимому, есть что-то из перечисленного - это нормально, если вы соблюдаете целевые уровни пищевых волокон, чистых углеводов, белков и жиров.

Одна вещь, которую F-Фактор обязательно отмечает, - это то, что алкоголь не является запретным, и что стакан вина добавляет 2 чистых углевода к вашему дневному количеству углеводов. В блоге F-Фактора объясняется, что, хотя никто не должен начинать употреблять алкоголь, если он этого еще не делал, умеренное употребление алкоголя может быть частью диеты с самого начала. "Не включив алкоголь в свой рацион с самого начала, вам будет намного труднее продолжать свою обычную социальную жизнь, выйти после работы с друзьями или даже просто пообщаться в субботу вечером", - говорится в одном сообщении в блоге.

Далее в публикации советуют не пить напитки с высоким содержанием сахара и рекомендуют низкокалорийные варианты, такие как сухое вино и ликер, смешанный с клубной газировкой.

Приведет ли диета к потере веса?

В краткосрочной перспективе? Да, скорее всего, приведет. В долгосрочной перспективе? Сомнительно.

"F-фактор выглядит так, как рациона, которого придерживалась моя бабушка несколько десятилетий назад", - говорит Лесли П. Шиллинг, диетолог из Лас-Вегаса. "Это просто очередная низкокалорийная диета с запоминающимся названием. Она не является питательной, потому что общий уровень калорий, похоже, упадет ниже того, что большинству взрослых нужно есть за день".

Одна вещь, которую F-Фактор обязательно отмечает, - это то, что алкоголь не является запретным / Фото kosmetsovet.com

Если одного слова "голодание" недостаточно, чтобы напугать вас, знайте следующее: Миннесотский эксперимент по голоданию, одно из важнейших исследований голода, на которое ссылается Шиллинг, обнаружил, что после шести месяцев на низкокалорийной диете испытуемые (которые были здоровыми мужчинами) испытали значительное падение силы, температуры тела, частоты сердечных сокращений и полового влечения, а также повышение уровня депрессии, раздражительности и усталости. Хуже того, они стали одержимы едой, часто мечтали о ней и постоянно говорили и читали о ней.

"В первую очередь, чтобы тело могло поддерживать основные процессы, необходимо удовлетворить энергетические потребности", - говорит Шиллинг. "Организм не знает разницы между очередной модной диетой и голодом. Эта диета - рецепт для лечения симдромов низкой доступности энергии и начала цикла ограниченного переедания". Она предупреждает, что диета с гораздо большей вероятностью нанесет долгосрочный вред, чем принесет краткосрочную пользу.

Есть много доказательств, подтверждающих это. Во-первых, метаанализ за апрель 2020 года, опубликованный в BMJ, изучил 121 ранее проведенное исследование по снижению веса и обнаружил, что подавляющее большинство из них может похудеть в течение первых шести месяцев ограничительной диеты, но набрать его обратно в течение года. И это не из-за недостатка силы воли или доведения до конца.

Обзорное исследование 2015 года, опубликованное в Международном журнале ожирения, объясняет, что быстрая потеря веса может на самом деле вызвать физиологические изменения, которые действительно затрудняют потерю большего веса, и фактически способствуют увеличению веса, включая меньшее количество сжигаемых калорий, меньшее окисление жиров, увеличение выработки гормонов голода.