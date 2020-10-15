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4 продукта, которые "умеют" понижать холестерин

15 октября 2020, 22:38

Уровень холестерина можно снизить, изменив диету.

Инжир
Уровень холестерина можно снизить, изменив диету. / Pixabay

Высокий уровень холестерина может привести к ишемической болезни сердца, которая является основной причиной сердечных приступов.

Уровень холестерина можно снизить, изменив диету, например сократив потребление насыщенных жиров, но включение других продуктов в свой рацион также может помочь снизить уровень холестерина.

Инжир

Исследования на животных показали улучшение общего холестерина, холестерина ЛПВП (хорошего) и триглицеридов при добавлении экстракта листьев инжира.

Однако в ходе пятинедельного исследования с участием 83 человек с высоким уровнем холестерина ЛПНП (плохого холестерина) исследователи отметили, что у тех, кто ежедневно добавлял в свой рацион около 14 сушеных инжиров (120 граммов), не наблюдалось изменений уровня жира в крови по сравнению с контрольной группой.

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Чтобы лучше понять взаимосвязь между инжиром и здоровьем сердца, необходимы дополнительные исследования на людях.

Орехи

Некоторые орехи, такие как миндаль, пекан, грецкие орехи, фисташки и орехи макадамия, могут снизить уровень холестерина ЛПНП.

Исследования потребления орехов показали, что употребление в пищу древесных орехов может улучшить кровяное давление и уменьшить воспаление, которые являются факторами, способствующими развитию сердечных заболеваний.

Миндаль и другие древесные орехи могут повысить уровень холестерина в крови.

Недавнее исследование пришло к выводу, что диета с добавлением грецких орехов может снизить риск сердечных осложнений у людей с сердечным приступом в анамнезе.

Все орехи высококалорийны, поэтому их можно добавить в салат или съесть в качестве закуски.

Апельсиновый сок

Апельсиновый сок повышает уровень "хорошего" холестерина ЛПВП у людей с повышенным уровнем.

Более того, было доказано, что употребление апельсинового сока снижает еще один фактор риска сердечных заболеваний - высокое кровяное давление.

Обзор 19 исследований показал, что употребление фруктового сока было эффективным для снижения диастолического артериального давления (нижнее значение артериального давления) у взрослых.

Авокадо

Технически это фрукт, авокадо произрастает в Центральной и Южной Америке и также известен как масляная груша.

Авокадо очень питателен, он содержит витамин Е, калий, ниацин, мононенасыщенные жиры и растворимую клетчатку.

Пища для завтрака также содержит полезные минералы, такие как железо, медь и витамин B, фолиевая кислота.

Исследование, опубликованное в Журнале Американской кардиологической ассоциации, показывает, что мононенасыщенные жиры (содержащиеся в авокадо) помогают защитить от болезней сердца.

сердце холестерин
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