4 продукта, которые "умеют" понижать холестерин

Уровень холестерина можно снизить, изменив диету.
Высокий уровень холестерина может привести к ишемической болезни сердца, которая является основной причиной сердечных приступов.
Уровень холестерина можно снизить, изменив диету, например сократив потребление насыщенных жиров, но включение других продуктов в свой рацион также может помочь снизить уровень холестерина.
Инжир
Исследования на животных показали улучшение общего холестерина, холестерина ЛПВП (хорошего) и триглицеридов при добавлении экстракта листьев инжира.
Однако в ходе пятинедельного исследования с участием 83 человек с высоким уровнем холестерина ЛПНП (плохого холестерина) исследователи отметили, что у тех, кто ежедневно добавлял в свой рацион около 14 сушеных инжиров (120 граммов), не наблюдалось изменений уровня жира в крови по сравнению с контрольной группой.
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Чтобы лучше понять взаимосвязь между инжиром и здоровьем сердца, необходимы дополнительные исследования на людях.
Орехи
Некоторые орехи, такие как миндаль, пекан, грецкие орехи, фисташки и орехи макадамия, могут снизить уровень холестерина ЛПНП.
Исследования потребления орехов показали, что употребление в пищу древесных орехов может улучшить кровяное давление и уменьшить воспаление, которые являются факторами, способствующими развитию сердечных заболеваний.
Миндаль и другие древесные орехи могут повысить уровень холестерина в крови.
Недавнее исследование пришло к выводу, что диета с добавлением грецких орехов может снизить риск сердечных осложнений у людей с сердечным приступом в анамнезе.
Все орехи высококалорийны, поэтому их можно добавить в салат или съесть в качестве закуски.
Апельсиновый сок
Апельсиновый сок повышает уровень "хорошего" холестерина ЛПВП у людей с повышенным уровнем.
Более того, было доказано, что употребление апельсинового сока снижает еще один фактор риска сердечных заболеваний - высокое кровяное давление.
Обзор 19 исследований показал, что употребление фруктового сока было эффективным для снижения диастолического артериального давления (нижнее значение артериального давления) у взрослых.
Авокадо
Технически это фрукт, авокадо произрастает в Центральной и Южной Америке и также известен как масляная груша.
Авокадо очень питателен, он содержит витамин Е, калий, ниацин, мононенасыщенные жиры и растворимую клетчатку.
Пища для завтрака также содержит полезные минералы, такие как железо, медь и витамин B, фолиевая кислота.
Исследование, опубликованное в Журнале Американской кардиологической ассоциации, показывает, что мононенасыщенные жиры (содержащиеся в авокадо) помогают защитить от болезней сердца.