5 ароматов, которыми никогда не должна пахнуть ваша вагина

Есть вещи, которые могут пахнуть странно и могут быть признаком проблемы со здоровьем / infosmi.net

Женское влагалище наполнено разными разными (хорошими) бактериями, и у каждой из них есть свой "запах" совершенно другой и уникальный, как и сами влагалища.

Влагалище некоторых женщин может естественно пахнуть сильнее, чем другие, и все это совершенно нормально, сообщает WebMed.

Тем не менее, есть вещи, которые могут пахнуть странно и могут быть признаком проблемы со здоровьем.

Вот пять запахов, на которые следует обратить внимание:

1. Дрожжи

Хотя дрожжевые инфекции не часто пахнут, если вы заметите густые творожистые выделения, это может быть признаком инфекции. Ваше влагалище также будет чесаться и краснеть, поэтому лучше обратиться к терапевту за антибиотиками.

2. Мускус

Если вы недавно занимались спортом или носите дышащее белье, это может вызвать мускусный запах от задержанного пота. Но он должен исчезнуть, когда вы примете душ. Однако, чтобы минимизировать запах, не сидите в потной одежде.

3. Рыба

Если вагина пахнет так, как будто вы пришли с рыбного рынка, это наиболее распространенный запах, указывающий на бактериальный вагиноз.

Это наиболее распространенная вагинальная инфекция у женщин от 15 до 44 лет.

Она случается, когда уровень pH во влагалище снижается из-за чрезмерного роста "плохих" бактерий, но это не заболевание, передающееся половым путем, и в большинстве случаев оно безвредно.

4. Металл

Это не повод для беспокойства, так как обычно это происходит, когда у женщины начинается менструация. Кровь может изменить уровень pH во влагалище и вызвать медный запах. Этот запах должен исчезнуть по окончании месячных. Избегайте ароматизированного мыла, так как это еще больше ухудшит ваш pH-баланс.

5. Тухлятина

Обычно это происходит, если тампон случайно оставили на несколько дней или дольше.

Если вы не можете достать тампон самостоятельно, обратитесь к врачу или в клинику сексуального здоровья, и они вам помогут. Однако следует опасаться синдрома токсического шока, который является смертельным заболеванием, связанным с тем, что тампон используется слишком долго.