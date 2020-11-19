90% таких людей "заработают" инфаркт: врач указал на болезнь

Поразительным результатом исследования было то, что большинство пациентов имели высокий или очень высокий риск смертельных исходов./ eluniverso.com

Новое исследование показало, что многие люди с диабетом 2 типа подвержены риску смертельного сердечного приступа.

Согласно новому исследованию, опубликованному в European Journal of Preventive Cardiology, официальном журнале Европейской ассоциации профилактической кардиологии, более 90 процентов людей с диабетом 2 типа (T2D) подвергаются высокому риску смертельной болезни сердца или инсульта в течение 10 лет.

"Наиболее поразительным результатом нашего исследования было то, что подавляющее большинство пациентов (93 процента) имели высокий или очень высокий риск смертельных исходов в течение десятилетия. Половина пациентов из группы очень высокого риска не имела в анамнезе сердечных заболеваний, а это означает, что они не получали бы лекарства для предотвращения сердечных приступов и инсультов", - сказал автор исследования доктор Манель Мата-Кейс, терапевт Каталонского института.

Более половины участников исследования относятся к группе очень высокого риска

В исследовании использовалась база данных Информационной системы для исследований в области первичной медико-санитарной помощи (SIDIAP), используемая всеми поставщиками первичной медико-санитарной помощи в Каталонии, Испания. В него входит почти 80 процентов всего населения.

По словам исследователей, средний возраст изучаемых людей составлял 70 лет, и чуть меньше половины составляли женщины. Что касается ранее существовавших условий:

72 процента имели высокое кровяное давление

60 процентов имели высокий холестерин

45 процентов страдали ожирением

14 процентов были курильщиками

"Насколько нам известно, это исследование с участием почти 375 000 человек из хорошо проверенной базы данных о населении впервые иллюстрирует ситуацию в Средиземноморье", - говорится в заявлении Mata-Cases.

"Традиционно риск сердечно-сосудистых заболеваний в этом регионе был ниже, чем в Центральной и Северной Европе или США; поэтому наши результаты должны вызывать озабоченность и призывать к действиям по предотвращению сердечных приступов и инсультов у людей с диабетом 2 типа", - говорят ученые.

Mata-Cases и его команда обнаружили, что более половины участников имели очень высокий риск смертельного сердечно-сосудистого заболевания (ССЗ) в течение 10 лет, и только 7% имели умеренный риск.

"Диабет вызывает заметное ускорение атеросклероза, вызывая увеличение закупорки артерий", - сказал доктор Марк Петерман, интервенционный кардиолог из пресвитерианской больницы Texas Health в Плано.

Он добавил, что это также может вызвать воспаление, которое делает эти закупорки нестабильными, так что они могут разорваться и вызвать сердечные приступы или инсульты.

Что такое диабет 2 типа?

По данным надежного источника Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), гормон, который позволяет сахару в ваших клетках использоваться для получения энергии, - это инсулин, который вырабатывается в вашей поджелудочной железе.

При диабете 2 типа ваши клетки недостаточно реагируют на нормальный уровень инсулина. Это состояние, известное как инсулинорезистентность.

Поджелудочная железа начинает выделять больше инсулина, чтобы заставить клетки реагировать, но в конечном итоге она перестает успевать, и уровень сахара в крови повышается. Это начало предиабета и диабета 2 типа.

Растущее количество вариантов лечения

Когда-то инъекции инсулина были единственным доступным вариантом лечения болезни, но Питерман сказал, что у этого есть недостатки, и существуют более усовершенствованные варианты лечения, которые помогают контролировать диабет.

"Раньше большее количество инсулина было основным решением, но все чаще стало очевидным, что это не решает проблему и приводит к увеличению веса и большей инсулинорезистентности", - сказал Петерман. "Сейчас существует несколько классов пероральных и инъекционных препаратов, снижающих инсулинорезистентность и улучшающих использование природного инсулина".

Похудение снижает риск

"Даже 5-процентная потеря веса может снизить уровень глюкозы, холестерина и артериального давления", - говорит доктор Миниша Суд, эндокринолог из больницы Ленокс Хилл в Нью-Йорке. А улучшение этих условий может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Есть контроль диабета, контроль веса, контроль артериального давления, а также контроль холестерина, то есть очень важны", - сказала она. "В основном это достигается за счет диеты и физических упражнений".

Она рекомендовала от 150 до 300 минут в неделю упражнений средней интенсивности.