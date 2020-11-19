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90% таких людей "заработают" инфаркт: врач указал на болезнь

19 ноября 2020, 11:40

Поразительным результатом исследования было то, что большинство пациентов имели высокий или очень высокий риск смертельных исходов.

Сердце, лечение
Поразительным результатом исследования было то, что большинство пациентов имели высокий или очень высокий риск смертельных исходов./ eluniverso.com

Новое исследование показало, что многие люди с диабетом 2 типа подвержены риску смертельного сердечного приступа.

Согласно новому исследованию, опубликованному в European Journal of Preventive Cardiology, официальном журнале Европейской ассоциации профилактической кардиологии, более 90 процентов людей с диабетом 2 типа (T2D) подвергаются высокому риску смертельной болезни сердца или инсульта в течение 10 лет.

"Наиболее поразительным результатом нашего исследования было то, что подавляющее большинство пациентов (93 процента) имели высокий или очень высокий риск смертельных исходов в течение десятилетия. Половина пациентов из группы очень высокого риска не имела в анамнезе сердечных заболеваний, а это означает, что они не получали бы лекарства для предотвращения сердечных приступов и инсультов", - сказал автор исследования доктор Манель Мата-Кейс, терапевт Каталонского института.

Более половины участников исследования относятся к группе очень высокого риска

В исследовании использовалась база данных Информационной системы для исследований в области первичной медико-санитарной помощи (SIDIAP), используемая всеми поставщиками первичной медико-санитарной помощи в Каталонии, Испания. В него входит почти 80 процентов всего населения.

По словам исследователей, средний возраст изучаемых людей составлял 70 лет, и чуть меньше половины составляли женщины. Что касается ранее существовавших условий:

  • 72 процента имели высокое кровяное давление
  • 60 процентов имели высокий холестерин
  • 45 процентов страдали ожирением
  • 14 процентов были курильщиками

"Насколько нам известно, это исследование с участием почти 375 000 человек из хорошо проверенной базы данных о населении впервые иллюстрирует ситуацию в Средиземноморье", - говорится в заявлении Mata-Cases.

"Традиционно риск сердечно-сосудистых заболеваний в этом регионе был ниже, чем в Центральной и Северной Европе или США; поэтому наши результаты должны вызывать озабоченность и призывать к действиям по предотвращению сердечных приступов и инсультов у людей с диабетом 2 типа", - говорят ученые.

Mata-Cases и его команда обнаружили, что более половины участников имели очень высокий риск смертельного сердечно-сосудистого заболевания (ССЗ) в течение 10 лет, и только 7% имели умеренный риск.

"Диабет вызывает заметное ускорение атеросклероза, вызывая увеличение закупорки артерий", - сказал доктор Марк Петерман, интервенционный кардиолог из пресвитерианской больницы Texas Health в Плано.

Он добавил, что это также может вызвать воспаление, которое делает эти закупорки нестабильными, так что они могут разорваться и вызвать сердечные приступы или инсульты.

Что такое диабет 2 типа?

По данным надежного источника Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), гормон, который позволяет сахару в ваших клетках использоваться для получения энергии, - это инсулин, который вырабатывается в вашей поджелудочной железе.

При диабете 2 типа ваши клетки недостаточно реагируют на нормальный уровень инсулина. Это состояние, известное как инсулинорезистентность.

Поджелудочная железа начинает выделять больше инсулина, чтобы заставить клетки реагировать, но в конечном итоге она перестает успевать, и уровень сахара в крови повышается. Это начало предиабета и диабета 2 типа.

Растущее количество вариантов лечения

Когда-то инъекции инсулина были единственным доступным вариантом лечения болезни, но Питерман сказал, что у этого есть недостатки, и существуют более усовершенствованные варианты лечения, которые помогают контролировать диабет.

"Раньше большее количество инсулина было основным решением, но все чаще стало очевидным, что это не решает проблему и приводит к увеличению веса и большей инсулинорезистентности", - сказал Петерман. "Сейчас существует несколько классов пероральных и инъекционных препаратов, снижающих инсулинорезистентность и улучшающих использование природного инсулина".

Похудение снижает риск

"Даже 5-процентная потеря веса может снизить уровень глюкозы, холестерина и артериального давления", - говорит доктор Миниша Суд, эндокринолог из больницы Ленокс Хилл в Нью-Йорке. А улучшение этих условий может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Есть контроль диабета, контроль веса, контроль артериального давления, а также контроль холестерина, то есть очень важны", - сказала она. "В основном это достигается за счет диеты и физических упражнений".

Она рекомендовала от 150 до 300 минут в неделю упражнений средней интенсивности.

инфаркт диабет инсульт
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