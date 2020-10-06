Адская смесь: врач припугнул заявлением о коронавирусе и гриппе

Коронавирусом и гриппом можно заразиться одновременно / Reuters

Грипп и коронавирус можно подхватить одновременно - такие случаи были весной нынешнего года.

Об этом сообщил врач-анестезиолог, медик высшей категории Сергей Дубров в интервью Громадському.

Медик отметил, что прогнозировать сейчас развитие событий осенью-зимой довольно трудно.

"Что будет в ноябре, декабре, январе, когда должен циркулировать грипп, пока неизвестно. Возможно этих объединенных инфекций будет больше. И, конечно, когда в организме два вируса, тяжесть течения болезни должна быть тяжелее. Врач, основываясь на симптомах заболевания, должен назначать соответствующее лечение", - рассказал Дубров.

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Медик настаивает на вакцинации от гриппа не только в этом сезоне, а всегда. От этого вируса украинцам никуда не деться.

"Вакцина уже есть. Правительство планирует закупить ее для большого количества населения. Учителя, военные, работники МВД, врачи, пенсионеры имеют возможность бесплатной вакцинации", - сообщил доктор.

Сергей Дубров сообщил одну очень важную деталь, что в связи с коронавирусом сезонных вирусов стало намного меньше. То есть те инфекции, которые циркулировали летом и осенью, уменьшились.

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