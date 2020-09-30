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Ахиллесова пята - ученые нашли новую уязвимость раковых клеток

30 сентября 2020, 01:57

Исследователи продолжают изучать тему профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями.

Рак
Ученые нашли новую уязвимость раковых клеток / УНИАН

Американские ученые закончили разработку нового метода борьбы с раковыми клетками.

Об этом сообщается на официальном сайте из Sanford Burnham Prebys Medical Discovery.

Как показано в исследовании ученых из данного научно-исследовательского института в Сан-Диего (Калифорния), клетки меланомы создают больше ядерных пор (белковых комплексов, которые транспортируют поток "материалов" из ядра и в ядро), чем нормальные клетки. Если блокировать образование ядерных пор, то можно не просто убивать раковые клетки, а убивать избирательно.

Ядерные поры, как утверждают ученые, и есть той самой уязвимостью раковых клеток, которая поможет разработать результативное лечение агрессивных опухолей ‒ меланомы, лейкемии и колоректального рака.

Во время исследования ученые проверили эту гипотезу. Для того они трансплантировали лабораторным мышам опухолевые клетки человека, которые не могут образовывать комплексы ядерных пор.

Были протестированы три типа раковых клеток ‒ меланома, лейкемия и колоректальный рак, которые, как выяснилось, сильно зависят от комплексов ядерных пор. По итогам эксперимента выяснилось, что у мышей были опухоли меньшего размера и они росли медленнее.

Таким образом, утверждают ученые, и было доказано ‒ неспособность построить каналы ядерных пор является разрушительной для быстрорастущих раковых клеток, но, похоже, не влияет на здоровые клетки.

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Профилактика рака - ранее Главред рассказал:

  • Группа ученых выяснила ‒ витамин D поможет людям, которые ведут борьбу с лишним весом. Он не только укрепляет кости и зубы, но и поможет сжечь висцеральный жир.
  • До того ученые из Индии выяснили, что витамин В12 подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2, отвечающий за копирование патогена. Это и приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения инфекции Covid-19.
онкология Рак новости здоровье опухоль
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