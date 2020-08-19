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Алкоголь: этим людям сложно сказать "нет" выпивке

19 августа 2020, 21:18

Одни люди пристрастятся к выпивке легче, чем другие.

Алкоголь
Одни люди пристрастятся к выпивке легче, чем другие / vokrugsveta.ua

Новое исследование показало, что отказаться от алкоголя непросто для всех, поскольку некоторым мозгам сложно сказать нет алкоголю.

Медицинский журнал eNeuro опубликовал исследование, в котором выяснилось, что алкогольная зависимость заложена в нашем мозгу.

Вот почему одни люди пристрастятся к выпивке легче, чем другие.

В то время как некоторые люди могут пить алкоголь каждый день и никогда не станут зависимыми, другие станут зависимыми от гораздо меньшего.

Соавтор исследования доктор Дэвид Мурман из Массачусетского университета в Амхерсте сказал: "Индивидуальные различия в реакции мозга на алкоголь могут указывать на склонность к злоупотреблению алкоголем".

Он говорит, что в нашей зависимости виновата орбитофронтальная кора (OFC). Именно она контролирует реакцию нашего мозга на алкоголь. Она определяет и хранит информацию о том, какие действия мы считаем полезными, например, о расслабляющем ощущении от приема алкоголя.

Доктор Дэвид сказал: "Мы знаем, что OFC активируется во время тяги и поиска наркотиков, вызывающих злоупотребление, и в ответ на сигналы, связанные с наркотиками. Однако только часть исследований, связанных с зависимостью, изучала роль OFC в употреблении алкоголя".

OFC у тех, кто много пьёт, вызывает у них такое же чувство награды, когда они употребляют алкоголь, как и сахар. В тоже время умерено пьющие предпочитали сахар выпивке.

Соавтор Джон Эрнандес сказал: "Результаты показывают, что нейроны OFC активируются во время поиска алкоголя в зависимости от индивидуальных предпочтений.

"Поддержка этой области мозга имеет возможное влияние на потребление алкоголя, которое может быть нарушено при злоупотреблении алкоголем".

Так что, похоже, есть причина, по которой вы всегда нарушаете свои трезвые обещания, данные себе.

Чрезмерное употребление алкоголя может привести к увеличению веса, бессоннице, высокому кровяному давлению, мигрени, болезням сердца и печени, раку и депрессии.

алкоголь здоровье
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