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Алкоголь на голодный желудок: что происходит с организмом

14 августа 2020, 12:43

Как быстро алкоголь попадает в кровоток, зависит от "моторики" желудка.

Алкоголь
Как быстро алкоголь попадает в кровоток, зависит от "моторики" желудка / Tv.ua

Большинство из нас в тот или иной момент жизни выпивали пару напитков натощак. Например, после работы в баре, где не было возможности взять еду заранее, или на свадебном приеме вашего друга, на котором вы напились Просекко. до того, как вынесли стартеры.

Но что происходит в организме, если вы сначала пьете, не поев, спрашивает издание The Huffington Post.

Кейт Граймс, терапевт интернет-службы врачей Babylon Health, объясняет, что когда человек употребляет алкоголь, он попадает в кровоток из тонкой кишки - той части кишечника, которая начинается там, где заканчивается желудок.

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"Около 80% алкоголя усваивается здесь, и это происходит быстро", - говорит она. "Желудок играет важную роль в определении того, насколько быстро алкоголь попадает в тонкий кишечник", - поясняет специалист.

Если желудок пустой, это происходит быстрее. Но если ваш желудок полон вкусной еды, алкоголь попадает в кровоток медленнее и, как правило, безопаснее.

Тони Рао, консультант Национальной службы здравоохранения Соединенного Королевства и специалист по алкоголю и психическому здоровью, говорит, что употребление пищи обычно покрывает желудок и замедляет всасывание алкоголя - но не всегда. Исключением являются жирные продукты.

Как быстро алкоголь попадает в кровоток, зависит от "моторики" желудка, объясняет он, что, по сути, является причудливым термином, обозначающим скорость опорожнения желудка.

Употребление нездоровой жирной пищи может повысить моторику, в результате чего алкоголь быстрее попадает в кровоток. "Таким образом, употребление кебаба и чипсов может привести к тому, что алкоголь усвоится раньше, чем, скажем, выпитый стакан молока", - говорит он.

Тип алкогольного напитка также может определять моторику. "Более крепкие напитки, такие как спиртные напитки и газированные алкогольные напитки, увеличивают моторику и ускоряют абсорбцию алкоголя", - говорит Рао. "Сладкие напитки и кофеин снижают моторику и задерживают ее", - добавляет он.

Люди, которые едят перед тем, как пить, как правило, чувствуют себя лучше, потому что скорость всасывания алкоголя в кровоток замедляется - и организм работает над его адсорбцией более управляемым образом.

Специалисты не рекомендуют пить натощак из-за воздействия, которое алкоголь может оказать на организм. "Кратковременные последствия употребления алкоголя натощак, особенно крепких алкогольных напитков, могут означать более быстрое повышение содержания алкоголя в крови", - говорит Рао. Когда это произойдет, вы быстро почувствуете себя пьяным, что ухудшит ясность мышления и координацию движений тела.

"Пьянство натощак опасно, так как быстрое повышение содержания алкоголя в крови может усилить токсическое воздействие алкоголя на мозг", - добавляет он.

Алкоголь также может раздражать слизистую оболочку желудка в сочетании с желудочной кислотой, что может ухудшиться, когда желудок пуст.

В очень редких случаях, если человек голодает, значительное употребление алкоголя может вызвать серьезное осложнение, называемое алкогольным кетоацидозом, - говорит Граймс. Здесь нарушается обмен веществ в организме, что может привести к сильной тошноте, рвоте и болям в животе. Такое состояние требует госпитализации.

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Значительное употребление алкоголя может вызвать серьезное осложнение / Фото pixabay.com

Тем, кто в конечном итоге выпивает и забывает поесть, Граймс советует сохранять низкую крепость напитка и пить его медленно или с помощью негазированного безалкогольного миксера. "Если возможно, съешьте что-нибудь в качестве аккомпанемента", - предлагает он.

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