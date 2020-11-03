Алкоголь "ужасен для сердца и здоровья": кардиолог порекомендовал допустимую дозу

Когда вы пьете, частота сердечных сокращений увеличивается, как и артериальное давление / Depositphotos

Воздействие алкоголя на ваше сердце во многом зависит от того, сколько вы пьете. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует не более одного напитка в день для женщин и двух напитков в день для мужчин.

"Если вы превысите это значение, вы начнете терять свою пользу и обмениваете ее на вред", - говорит Лорен Гилстрап, доктор медицины, кардиолог из Медицинского центра Дартмута-Хичкока.

Как умеренное употребление алкоголя влияет на сердце

Согласно исследованию 2017 года, опубликованному в Журнале Американского колледжа кардиологии, легкое или умеренное употребление алкоголя может иметь некоторые защитные преимущества для вашего сердца.

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Исследование показало, что у мужчин, которые выпивали менее 14 порций в неделю, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 21% ниже, а у женщин, которые выпивают менее семи порций в неделю, риск сердечно-сосудистой смертности снижается на 34%.

"Главное - умеренность", - говорит Гилстрап. "Пациенту никогда не рекомендуется начинать пить для улучшения сердечно-сосудистой системы, но тот, кто выпил бокал вина за ужином, может продолжать наслаждаться этим", - добавляет врач.

Однако, когда вы пьете, частота сердечных сокращений увеличивается, как и артериальное давление. Исследование 2019 года показало, что даже умеренное употребление алкоголя - от семи до 13 порций в неделю - увеличивает уровень высокого кровяного давления. По сравнению с людьми, которые никогда не пьют, умеренно пьющие на 53% чаще страдают гипертонией 1 стадии, основным фактором риска сердечных заболеваний.

Более того, дополнительные исследования поставили под сомнение пользу алкоголя для сердца. Исследование 2018 года, опубликованное в The Lancet, проанализировало данные из 195 стран и пришло к выводу, что "самый безопасный уровень употребления алкоголя - отсутствие алкоголя". В этом исследовании содержится призыв к пересмотру рекомендаций, согласно которым умеренное употребление алкоголя безопасно.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему сердцу

Большинство негативных последствий алкоголя для вашего сердца связаны с обильным употреблением алкоголя или запоями, что определяется Национальными институтами здравоохранения как более четырех стандартных доз алкоголя в день или пяти доз за один прием.

Пьянство может повысить кровяное давление и частоту сердечных сокращений. Одно исследование 2018 года показало, что женщины, которые много пьют, в три раза чаще страдают гипертонией, в то время как у пьяниц обоих полов на 70% выше вероятность высокого кровяного давления.

Кроме того, чем больше вы пьете, тем выше будет пульс. Эта учащенная частота сердечных сокращений может способствовать фибрилляции предсердий (AFib), нерегулярному сердцебиению, которое увеличивает риск инсульта и сердечной недостаточности. Употребление алкоголя связано с повышенным риском ФП даже при умеренных уровнях. Пьянство также может привести к состоянию, называемому синдромом праздничного сердца, когда люди испытывают ФП, не имея в анамнезе этого состояния.

Наконец, согласно обзору Национальных институтов здравоохранения за 2017 год, у людей, которые много пьют, вероятность инсульта в 1,5 раза выше, чем у непьющих.

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Польза красного вина может быть переоценена

Идея о том, что красное вино полезно для здоровья сердца, широко обсуждается в прессе, но, по словам Гилстрапа, вся история намного сложнее. Американская кардиологическая ассоциация, например, утверждает, что употребление большего количества красного вина, как правило, не приводит к оздоровлению сердца.

Тем не менее, красное вино обладает антиоксидантными свойствами и флавоноидами, молекулами, которые могут принести пользу здоровью сердца, в умеренных количествах. Исследование, проведенное в 2017 году в Американском журнале клинического питания, показало, что умеренное употребление алкоголя положительно влияет на холестерин, и это вино, в частности, повышает уровень хорошего холестерина, который является показателем здоровья сердца.

Есть более здоровые способы получить пользу от антиоксидантов и флавоноидов, которым богаты миндаль, ягоды, яблоки, цитрусовые, шпинат, черный и зеленый чай (или темный шоколад, если вы жаждете угощения).

Все исследования с разными выводами могут сбивать с толку. Тем не менее, есть несколько очевидных выводов: чрезмерное употребление алкоголя может навредить вашему сердцу, в то время как стандартный напиток (любого сорта) за ужином, вероятно, подойдет большинству людей. Конечно, лучше всего поговорить со своим врачом о вашей конкретной ситуации, прежде чем баловаться.