Алкоголь во время беременности: эксперты дали окончательный ответ

Рекомендации по употреблению алкоголя во время беременности существуют. / BioTecNika

Употребление алкоголя во время беременности, безусловно, входит в десятку основных вопросов, которыми задаются многие будущие мамы.

Ваши пожилые родственники, вероятно, могут вспомнить время, когда употребление алкоголя во время беременности было не только принято, но и рекомендовано, отчасти благодаря убеждению, что темное пиво богато железом (спойлер: это не так). В то время как эксперты согласны с тем, что регулярное употребление алкоголя во время беременности вредно, советы относительно того, чтобы выпивать время от времени, противоречивы и сбивают с толку.

Чтобы разобраться, можно ли пить алкоголь во время беременности, издание Woman`s Health обратилось к зарегистрированному диетологу и основательнице Tilt Nutrition Лауре Тилт за экспертным мнением.

Рекомендации по употреблению алкоголя во время беременности существуют, потому что алкоголь легко проходит через плаценту. Учитывая, что у растущего ребенка не развита печень, способная обрабатывать алкоголь, существует риск краткосрочного и долгосрочного вреда, который включает выкидыш, преждевременные роды, низкий вес при рождении и расстройства алкогольного спектра плода (FASD) - общее название для группа пожизненных состояний, вызванных пренатальным воздействием алкоголя.

Их степень тяжести зависит от количества выпитого, характера употребления алкоголя и стадии беременности. Самая тяжелая форма, связанная с чрезмерным употреблением алкоголя, - это алкогольный синдром плода (ФАС), который приводит к маленькому размеру головы, низкому росту, лицевым аномалиям и трудностям в обучении. Более легкие эффекты часто остаются недиагностированными и могут не проявляться. Тем не менее, к примеру, исследования в Великобритании показывают, что им могут быть подвержены до 17% детей.

Риски для ребенка увеличиваются с увеличением количества потребляемого алкоголя. По словам главного врача Великобритании, шансы на низкую массу тела при рождении и преждевременные роды могут возрасти, если вы пьете более одной или двух единиц в день (125-миллилитровый стакан 12% -ного вина - это примерно 1,5 единицы). Имеющиеся данные также показывают, что обильное и частое запойное питье (последнее классифицируется как шесть или более единиц за один присест или около двух больших бокалов вина) тесно связано с ФАСН.

Безопасно ли пить вино во время беременности?

Когда дело доходит до случайной выпивки, доказательства противоречивы, и их труднее интерпретировать. Несколько крупных обзоров не обнаружили убедительных доказательств вреда, но другие исследования показывают, что даже одна или две дозы алкоголя могут изменить дыхание плода. Проблема усложняется такими факторами, как питание, курение, возраст, социальная поддержка и стресс.

В 2016 году были обновлены британские рекомендации по беременности и употреблению алкоголя на основе обзора независимых экспертов. Их совместное мнение? Самый безопасный подход - полный отказ от алкоголя. Стоит отметить, что в руководстве признается, что риски, связанные с употреблением алкоголя в малых количествах, вероятно, невелики, но недостаточно доказательств, чтобы установить "безопасный" уровень. Некоторые эксперты считают запрет слишком суровым, но руководящие принципы призваны внести ясность перед лицом неопределенности.

Если вы употребляли алкоголь до того, как узнали? Совет: не беспокойтесь излишне, так как риск причинения вреда, вероятно, будет низким, если будут употреблены только небольшие количества. Если вы обеспокоены, поговорите со своей акушеркой или врачом.