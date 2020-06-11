Ученые выяснили, как группа крови влияет на тягу к алкоголю / Depositphotos

Команда исследователей из США выяснила ‒ как влияет группа крови человека на его здоровье, психику и тягу к спиртному.

Об этом во вторник, 9 июня, сообщает портал Рамблер.

Специалисты провели долгое исследование, опросив множество жителей США и Японии, которые страдают от алкоголизма. В конечном итоге эксперты пришли к выводу ‒ больше всего людей с зависимостью от спиртного имеют вторую группу крови. Наиболее же устойчивые к алкоголю люди имеют первую группу крови.

Читайте такжеЯпонские ученые доказали взаимосвязь алкоголя и рака желудкаПо мнению ученых, такое положение вещей связано с особенностями работы надпочечников. Именно по этой причине люди ощущают недостаточный уровень глюкозы в крови и на подсознательном уровне хотят компенсировать недостаток спиртными напитками.

Другая причина алкоголизма ‒ чувство стресса. Как отмечают ученые, людям со второй группой крови рекомендовали употреблять красное вино в умеренных дозах для растворения холестериновых бляшек в организме и поддержания качественной работы желудочно-кишечного тракта.

Напомним, ранее коллектив исследователей из Иллинойсского университета (штат Чикаго, США) пришел к выводу ‒ женский алкоголизм, скорее всего, напрямую связан с высоким уровнем гормона эстроген в организме.