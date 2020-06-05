Борьба с пьянством: медики разработали еще один метод

Ученые придумали новый способ борьбы с алкоголизмом / Tv.ua

Группа исследователей из Абердинского и Эдинбургского университетов (Шотландия) обнаружили взаимосвязь между постоянным чувством тревоги и злоупотреблением спиртными напитками у мужчин.

Соответствующие результаты исследования были опубликованы в специализированном портале MedicalXpress. Ученым удалось обнаружить участок ДНК, который включает в себя ключевые гены в частях мозга, способных контролировать употребление спиртного и настроение. Этот участок, как полагают исследователи, будет способствовать дальнейшей разработке препаратов для лечения мужского алкоголизма и тревоги.

Читайте такжеЯпонские ученые доказали взаимосвязь алкоголя и рака желудкаВ ходе исследования они отредактировали геном CRISPR у лабораторных грызунов ‒ чтобы удалить из ДНК "переключатель", который связан со злоупотреблением спиртным и беспокойством. В ходе эксперимента грызунам предлагали на выбор ‒ либо воду, либо смесь алкоголя. Те мыши, у которых был заблокирован соответствующий участок гена, категорически избегали употребления алкоголя. Они также гораздо меньше тревожились по сравнению другими особями.

"Это первый раз, когда был идентифицирован переключатель, который был связан с поведением, оказывающим такое серьезное влияние на здоровье человека", – заявил один из авторов исследования Эндрю Макьюэн.

Напомним, ранее научные сотрудники Йельского университета (США) рассказали о том, что всего в организме человека есть три десятка генов, которые отвечают за предрасположенность к алкоголизму.