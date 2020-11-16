Алкогольная зависимость: врач указала на ранние признаки

Есть определенные вещи, на которые следует обратить внимание.
Ранние признаки алкогольной зависимости могут "варьироваться от человека к человеку", но есть определенные вещи, на которые следует обратить внимание.
Об этом рассказала Ариэлла Уильямс, ведущий специалист по снижению алкоголя и вреда и заместитель директора по сестринскому делу в Change Grow Live, крупнейшем в Великобритании провайдере услуг по лечению алкоголя и наркозависимости.
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Следующие признаки могут указывать на алкогольную зависимость:
- Необходимость пить больше, чтобы добиться того же эффекта
- Усталый и нездоровый вид, раздражительность
- Отсутствие интереса к ранее нормальной деятельности
- Более регулярное появление в состоянии алкогольного опьянения
- Неспособность отказаться от алкоголя
- Беспокойство, депрессия или другие проблемы с психическим здоровьем
- Скрытность или ложь с друзьями, семьей, работодателями
Оцените свой прошлый год, заметили ли вы какие-либо из приведенных ниже признаков?
- Непреодолимое желание выпить
- Неспособность бросить или контролировать вредное употребление алкоголя
- Абстинентный синдром при отказе от питья
- Доказательства толерантности к алкоголю
- Стремление к употреблению алкоголя, исключая альтернативные удовольствия
Отождествление с тремя или более из этих характеристик приведет к тому, что врач поставит диагноз алкогольной зависимости.
Употребление более 14 единиц в неделю "повышает риск алкогольной зависимости".
Что такое 14 единиц алкоголя?
- 14 разовых мер спирта (крепость 37,5%)
- 3,3 литра лагера средней крепости (4 процента)
- Девять и треть 125 мл стаканов вина средней крепости (12 процентов)
- Семь стаканов вина по 175 мл средней крепости (12 процентов)
- Четыре и две трети 250 мл бокалов вина средней крепости (12 процентов)
Ариэлла добавляет: "Многие люди, страдающие зависимостью от алкоголя, будут обращаться за помощью, чтобы бросить пить, к своим терапевтам и специализированным службам лечения алкоголизма. Чем раньше кто-то обратится за помощью, тем лучше".
У вас проблемы с алкоголем?
Если вы уже признали, что у вас проблемы с алкоголем, значит, вы сделали "важный первый шаг".
"Следующий шаг - подумать о том, какой уровень поддержки может быть подходящим для вас, чтобы помочь вам решить проблему употребления алкоголя", - говорит Ариэлла.
"Это может быть трудно решить в одиночку, и это зависит от множества факторов", - объясняет она. Они включают:
- Как часто и сколько вы пьете;
- Как легко вам бросить пить;
- И влияние алкоголя на вашу жизнь в целом.
Что вы можете сделать, если кто-то из близких вам людей имеет проблемы с алкоголем? Ариэлла предлагает провести "начальный разговор".
Хотя это может быть "неловко и неприятно", оно может помочь людям "взглянуть на свои привычки пить и подумать о поиске поддержки".