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Алкогольная зависимость: врач указала на ранние признаки

16 ноября 2020, 17:06

Есть определенные вещи, на которые следует обратить внимание.

Секс, алкоголь
Есть определенные вещи, на которые следует обратить внимание. / TV

Ранние признаки алкогольной зависимости могут "варьироваться от человека к человеку", но есть определенные вещи, на которые следует обратить внимание.

Об этом рассказала Ариэлла Уильямс, ведущий специалист по снижению алкоголя и вреда и заместитель директора по сестринскому делу в Change Grow Live, крупнейшем в Великобритании провайдере услуг по лечению алкоголя и наркозависимости.

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Следующие признаки могут указывать на алкогольную зависимость:

  • Необходимость пить больше, чтобы добиться того же эффекта
  • Усталый и нездоровый вид, раздражительность
  • Отсутствие интереса к ранее нормальной деятельности
  • Более регулярное появление в состоянии алкогольного опьянения
  • Неспособность отказаться от алкоголя
  • Беспокойство, депрессия или другие проблемы с психическим здоровьем
  • Скрытность или ложь с друзьями, семьей, работодателями

Оцените свой прошлый год, заметили ли вы какие-либо из приведенных ниже признаков?

  • Непреодолимое желание выпить
  • Неспособность бросить или контролировать вредное употребление алкоголя
  • Абстинентный синдром при отказе от питья
  • Доказательства толерантности к алкоголю
  • Стремление к употреблению алкоголя, исключая альтернативные удовольствия

Отождествление с тремя или более из этих характеристик приведет к тому, что врач поставит диагноз алкогольной зависимости.

Употребление более 14 единиц в неделю "повышает риск алкогольной зависимости".

Что такое 14 единиц алкоголя?

  • 14 разовых мер спирта (крепость 37,5%)
  • 3,3 литра лагера средней крепости (4 процента)
  • Девять и треть 125 мл стаканов вина средней крепости (12 процентов)
  • Семь стаканов вина по 175 мл средней крепости (12 процентов)
  • Четыре и две трети 250 мл бокалов вина средней крепости (12 процентов)

Ариэлла добавляет: "Многие люди, страдающие зависимостью от алкоголя, будут обращаться за помощью, чтобы бросить пить, к своим терапевтам и специализированным службам лечения алкоголизма. Чем раньше кто-то обратится за помощью, тем лучше".

У вас проблемы с алкоголем?

Если вы уже признали, что у вас проблемы с алкоголем, значит, вы сделали "важный первый шаг".

"Следующий шаг - подумать о том, какой уровень поддержки может быть подходящим для вас, чтобы помочь вам решить проблему употребления алкоголя", - говорит Ариэлла.

"Это может быть трудно решить в одиночку, и это зависит от множества факторов", - объясняет она. Они включают:

  • Как часто и сколько вы пьете;
  • Как легко вам бросить пить;
  • И влияние алкоголя на вашу жизнь в целом.

Что вы можете сделать, если кто-то из близких вам людей имеет проблемы с алкоголем? Ариэлла предлагает провести "начальный разговор".

Хотя это может быть "неловко и неприятно", оно может помочь людям "взглянуть на свои привычки пить и подумать о поиске поддержки".

алкоголь алкоголизм
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