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Аллергия на пищу: медик рассказала, можно ли "перерасти" опасное состояние

17 сентября 2020, 21:33

Нежелательные реакции на пищу в общих чертах можно разделить на аллергию и непереносимость.

Аллергия
Нежелательные реакции на пищу в общих чертах можно разделить на аллергию и непереносимость. / u-f.ru

Если вы относитесь к одному-двум процентам взрослых с пищевой аллергией, вы, возможно, задавались вопросом, можно ли когда-нибудь избавиться от этой проблемы?

Издание Women Health обратилось за экспертным мнением к британскому диетологу и основательнице Tilt Nutrition, Лауре Тилт.

Нежелательные реакции на пищу в общих чертах можно разделить на аллергию и непереносимость. У них есть общие симптомы, но есть ключевое различие: участие иммунной системы. Пищевая аллергия возникает, когда иммунная система по ошибке реагирует на (обычно) безвредный белок в пище. Это вызывает выделение воспалительных химических веществ, когда организм переходит в состояние повышенной готовности, вызывая такие симптомы, как кожная сыпь, хрипы и отек губ и языка, которые развиваются в течение секунд или минут. В тяжелых случаях это может привести к анафилаксии - серьезной аллергической реакции, которая может быть смертельной, если не лечить быстро.

Что касается пищевой непереносимости, то она не затрагивает иммунную систему и не опасна для жизни. Он описывает любой неблагоприятный симптом, который появляется после приема пищи - от головной боли до кишечного симптома, такого как вздутие живота или диарея. Причины пищевой непереносимости до конца не выяснены; в некоторых случаях это связано с низким уровнем фермента, необходимого для переваривания пищи (например, при непереносимости лактозы), но другие типы сложнее объяснить и могут включать добавки или химические вещества, встречающиеся в природе.

Идея о том, что вы можете "перерасти" аллергию, исходит из данных, показывающих, что аллергия чаще встречается в раннем возрасте, чем во взрослой жизни; пищевая аллергия поражает около 6% детей в возрасте до трех лет и только около 2% взрослых. Это объясняется тем, что многие детские аллергии связаны с развитием толерантности со временем.

В определенной степени тип аллергии и ее тяжесть будут определять, вырастете ли вы из нее - одно исследование показало, что реакция детей на молоко и яйца переросла примерно в 40% случаев, в то время как у детей развилась толерантность к арахису, орехи, морепродукты или моллюски были менее распространены. Также возможно развитие аллергии в любом возрасте и на то, что вы ранее переносили. Если у вас разовьется аллергия во взрослом возрасте или если аллергия не исчезнет и во взрослом возрасте, она, скорее всего, останется на всю жизнь.

Так что же тогда остается? В нынешнем виде пищевая аллергия неизлечима. Единственное лечение - исключить пищу-триггер и разработать план на случай, если вы случайно ее съедите. Обычно сюда входят антигистаминные препараты при реакциях легкой и средней степени тяжести и адреналин при тяжелой пищевой аллергии. Чтение этикеток также является обязательным - в соответствии с законодательством ЕС существует 14 известных аллергенов, которые должны быть четко указаны на этикетках.

Возможно, так будет не вечно: в настоящее время проводятся исследования, которые помогут нам лучше понять идею улучшения толерантности за счет воздействия крошечных количеств аллергена в контролируемых условиях. Но однозначного ответа пока нет, и это не то, что нужно предпринимать без медицинского наблюдения из-за риска анафилаксии. Это означает, что если вы думаете, что переросли аллергию, единственный безопасный способ продолжить - обратиться к специалисту по аллергии.

аллергия
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