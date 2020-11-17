Аллергия на пшеницу: как распознать состояние

Реакции могут быть вызваны употреблением пищи или вдыханием пшеничной муки / mugan-kz.all.biz

Аллергия на пшеницу - это аллергическая реакция на продукты, содержащие пшеницу. Реакции могут быть вызваны употреблением пищи или вдыханием пшеничной муки. Аллергия на пшеницу - это не то же самое, что аллергия на глютен, но они тесно связаны.

Express.co.uk пишет, что в наши дни можно купить несметное количество безглютеновых продуктов, потому что люди больше осведомлены о целиакии.

Целиакия - это состояние, при котором ваша иммунная система атакует ваши собственные ткани, когда вы едите глютен. Глютен - это диетический белок, который содержится в трех типах злаков. Глютен содержится в пшенице, но также в ячмене и ржи.

Аллергии на глютен не существует, но у вас может быть целиакия или непереносимость глютена. Если у вас глютеновая болезнь, вы не можете есть пшеницу, а также ячмень и рожь.

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Однако, если у вас аллергия на пшеницу, можно есть ячмень и рожь.

Очень маловероятно, что у вас аллергия на пшеницу, которая долгое время оставалась незамеченной. Пшеница содержится во многих распространенных продуктах питания, что вы или ваши родители заметили закономерность по вашим симптомам.

Вы подвергаетесь повышенному риску, если у ваших родителей была пищевая аллергия или другие аллергии, такие как астма, но любой может заразиться этим.

Аллергия на пшеницу часто встречается у младенцев и детей ясельного возраста, но они, как правило, вырастают из нее к 16 годам.

Однако у взрослых может развиться аллергия на пшеницу, часто из-за перекрестной чувствительности к пыльце травы.

По данным клиники Майо, ребенок или взрослый с аллергией на пшеницу проявляет признаки в течение нескольких минут или часов после того, как съест что-то, содержащее пшеницу.

Вы узнаете, есть ли у вас аллергия на пшеницу, потому что когда вы подвергаетесь воздействию белков пшеницы, таких как хлеб, выпечка, макаронные изделия, крупы, заправки для салатов, супы, соусы и соус для заправки.

Если вы страдали глютеновой болезнью, у вас были бы проблемы с продуктами, содержащими ячмень, такими как солод, пищевые красители и пиво, а также с продуктами, содержащими рожь, такими как ржаной хлеб, ржаное пиво и другие злаки.

Последствия употребления пшеницы для аллергиков варьируются от легких до опасных для жизни.

Симптомы аллергии на пшеницу включают:

Отек, зуд или раздражение рта или горла

Крапивница, зудящая сыпь или отек кожи

Заложенность носа

Головная боль

Затрудненное дыхание

Спазмы, тошнота или рвота

Диарея

Анафилаксия

Анафилаксия - это опасная для жизни реакция, которая может быть вызвана аллергией на пшеницу. Это вызывает отек или сжатие горла, боль в груди, сильное затруднение дыхания и проблемы с глотанием.

Он также может придать вашей коже бледно-голубой цвет, и вы можете почувствовать головокружение или обморок.

Симптомы целиакии различны, но диарея по-прежнему остается наиболее частым симптомом.

Люди с глютеновой болезнью также будут испытывать боль в животе, вздутие живота и метеоризм, расстройство желудка, запор, рвоту, усталость, потерю веса, сыпь и другие симптомы.

У меня аллергия на пшеницу?

На рынке есть тесты на пищевую непереносимость, но они не основаны на научных данных.

Британская диетическая ассоциация не поддерживает эти тесты и вместо этого рекомендует вести дневник питания.

Если вы испытываете симптомы, которые, по вашему мнению, могут быть аллергией на пшеницу или другой пищевой непереносимостью, это лучший способ сделать это.

Запишите, какие продукты вы едите, какие симптомы у вас возникают после их употребления и через какое время эти симптомы проявятся.

На самом деле у вас может быть только чувствительность к пшенице, которая вызывает такие симптомы, как вздутие живота, судороги, диарея и тошнота через несколько часов после употребления пшеницы.