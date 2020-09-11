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Аллергия осенью: основные причины и способы лечения

11 сентября 2020, 09:32

Некоторые растения не производят много пыльцы весной или летом.

Аллергия амброзия
Некоторые растения не производят много пыльцы весной или летом. / ТСН

Хотя весна обычно считается худшим сезоном для аллергии, осень также вызывает раздражение у многих людей. Это связано с тем, что некоторые растения не производят много пыльцы весной или летом, а вместо этого достигают максимального количества пыльцы осенью.

Вот что вам нужно знать об основных причинах аллергии и о том, как лечить ее симптомы.

Что вызывает аллергию осенью?

"Часто районы с наиболее сильной осенней аллергией испытывают четыре разных сезона и долгую осень", - говорит Махбуб Махдавиния, доктор медицины, доцент кафедры аллергии и иммунологии в Медицинском центре Университета Раш.

Осенью аллергию чаще всего вызывают следующие источники и раздражители.

Амброзия

По данным Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии, пыльца амброзии вызывает аллергию у более чем 23 миллионов человек ежегодно. Количество пыльцы достигает максимума в середине сентября, и ветер может разнести пыльцу на расстояние более 700 км.

В результате амброзия является особенно опасным аллергеном осенью. Это выносливое растение с мягким стеблем.

Общие виды амброзии включают:

  • Подсолнухи
  • Золотарник
  • Календула
  • Шалфей
  • Циннии
  • Хризотамнус
  • Циклахена

"Классически мы говорим о деревьях - это весна, о траве - летом и о сорняках - осенью", - говорит Мэтью Эллисон, доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии головы и шеи в Университете Дьюка.

К другим распространенным сорнякам, которые могут вызвать аллергию осенью, относятся:

  • Иван-чай
  • Триллиум
  • Горькая полынь
  • Травы

По данным Американского фонда астмы и аллергии, травы выделяют мелкую легкую пыльцу, которую ветер может разнести на сотни миль.

К распространенным травам, вызывающим аллергию при падении в регионах с умеренным климатом, относятся:

  • Полевица
  • Мятлик
  • Плевел
  • Плесень

Плесень - еще один распространенный фактор, вызывающий аллергию осенью. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, домашняя плесень растет во влажных местах, таких как протекающие крыши, окна и трубы. Плесень также может расти на дереве, обоях, изоляционных материалах, коврах, гипсокартоне, ткани и обивке.

Уличная плесень также может усугубить аллергию, особенно осенью. Осень заставляет опадать листья с деревьев, а на разлагающихся растениях растет плесень. У людей, страдающих аллергией на плесень, могут возникнуть симптомы аллергии при сгребании листьев, поскольку нарушение разложения растительного вещества может отправить споры плесени в воздух и вверх по носу.

Американский колледж аллергии, астмы и иммунологии предлагает носить маску для лица, такую ​​как маска N95, при сгребании листьев, садоводстве или стрижке газона, чтобы споры плесени не вызывали аллергию.

Симптомы осенней аллергии

Пыльца травы, сорняков и споры плесени может раздражать нос и вызывать аллергический ринит, который также называют сенной лихорадкой.

Симптомы аллергического ринита включают:

  • Насморк
  • Чистая слизь, выделяющаяся из носа
  • Заложенность носа
  • Слезотечение, зуд, раздражение глаз
  • Чихание
  • Головные боли
  • Зуд в горле
  • Высыпания
  • Крапивница

Как лечить осеннюю аллергию

По словам Эллисона, есть несколько основ лечения сезонной аллергии. Среди них:

  • Избегание. По возможности старайтесь как можно больше не выходить на улицу в осенний сезон, если вас возбуждают растения, которые опыляются осенью. Эллисон говорит, что если вы все же выйдете на улицу, вам следует принять душ, чтобы смыть пыльцу и снизить вероятность переноса аллергенов в помещении.
  • Медикаменты. Антигистаминные препараты помогают блокировать аллергическую реакцию организма, снимая такие симптомы, как насморк, зуд в глазах и снятие заложенности носовых пазух. Назальные спреи также могут помочь при заложенности носа.
  • Иммунотерапия аллергии. Это уколы от аллергии или капли от аллергии. Они являются долгосрочным решением симптомов аллергии, но могут подойти не всем. Эллисон говорит, что операции, такие как септопластика, могут помочь тем, кто не получает облегчения от лекарств. Эти операции могут помочь людям лучше дышать.

Есть также много натуральных средств от аллергии, которые могут помочь облегчить ваши симптомы. Эллисон предлагает попробовать солевые растворы или спрей, которые представляют собой раствор на основе соли, предназначенный для удаления слизи из носовых проходов и увлажнения этой области.

Исследование 2018 года, опубликованное в Кокрановской базе данных систематических обзоров, показало, что солевые спреи могут помочь облегчить аллергический ринит у взрослых и детей по сравнению с теми, кто не использует солевые спреи.

Другое исследование показало, что ежедневное орошение носа физиологическим раствором не вызывает побочных эффектов. Однако Эллисон советует избегать солевых спреев для носа с добавлением противоотечных средств, поскольку противоотечные средства могут вызывать привыкание и вредны для ваших носовых пазух.

Эллисон не рекомендует травяные или гомеопатические средства, потому что не так много клинических данных, подтверждающих их эффективность. В целом Махдавиния считает, что лечение осенней аллергии антигистаминными препаратами - лучшая практика.

"Ежедневный прием неседативных антигистаминных препаратов обычно является первой линией", - говорит Махдавиния. "Но людей с более выраженными симптомами нужно лечить интраназальными лекарствами. Лечение аллергии лучше всего начинать до пика аллергенов, чтобы быть наиболее эффективными", - добавляет он.

Если вы знаете, что у вас сезонная осенняя аллергия, вам следует подумать о том, чтобы начать лечение аллергии в начале сентября. Это сделает ваше лечение более эффективным и поможет уменьшить тяжесть ваших симптомов, если они возникнут.

Осенняя аллергия на наружные аллергены должна исчезнуть по мере приближения зимы. Однако, по словам Махдавинии, плесень может оставаться распространенным явлением до наступления морозов.

аллергия амброзия
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