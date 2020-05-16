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Эксперименты в койке: эксперты рассказали, как добиться хорошего анального секса

16 мая 2020, 03:52

Как утверждают специалисты, при соблюдении определенных правил анальный секс - очень приятное занятие.

Анальный секс
Эксперты рассказали, как добиться хорошего анального секса / Psychologies

Если пара в своих секс-экспериментах дошла до идеи анального секса, то не нужно сломя голову кидаться в омут такого интима.

Портал Космо опросил экспертов и составил топ-3 совета, которые помогут его сделать максимально приятным.

№1 Последовательное движение. Не нужно пытаться атаковать анус с нахрапа и нагло. Особенно если пара не до конца уверена в своей тяге к анальному сексу. Сперва нужно пустить в ход пальцы и язык ‒ пускай мужчина ласкает задний вход (использует лубрикант) или сделает даме куннилингус.

№2. Не забывать о клиторе. Женщине стоит или самой, или при помощи партнера стимулировать свою "кнопку удовольствия". Это поможет расслабиться и получить максимум удовольствия от анала.

№3. Презерватив ‒ обязательно. Да, беременность и анальный секс - понятия мало соотносящиеся. Тем не менее, паре для анала понадобятся презервативы. Потому что они предохраняют не только от беременности, но и от инфекций.

Напомним, ранее эксперты составили топ-3 правил анального секса с оргазмом. Позднее блогерка объяснила,как сделать анальный секс приятным.

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