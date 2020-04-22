Эксперты рассказали, как правильного готовиться к анальному сексу

Анальный секc всегда нужно тщательно готовить / Teletype

Лишь тщательный подход к анальному сексу (с соблюдением норм гигиены) дает возможность добиться максимального результата - с качественным наслаждением.

Портал Секс-Парадайз составил топ-3 рекомендаций для подготовки к умеренному и приятному аналу.

1. Клизма – основа всего. Нужно взять литр кипяченой воды (комнатной температуры). Перед ней женщине нужно не кушать острую пищу, бобовые, а также продукты, которые могут вызвать вздутие живота.

2. Предварительный массаж сфинктера. Такая процедура никогда не будет лишней и поможет даме расслабиться. При этом нужно применять разные крема и лубриканты.

3. Тщательное разминание ануса. Хороший интим не может пройти, если сфинктер "не раскочегарить" небольшой пробкой либо вибратором.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как правильно управлять анальным сексом. До этого врачи рассказали о преимуществах с недостатками анального секса.