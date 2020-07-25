Работа в шоколадном тылу: как правильно готовиться к анальному сексу

Как правильно готовиться к анальному сексу / Ladycity

В миллионах спален (особенно если партнеры долго живут вместе) периодически встает вопрос – а не стоит ли попробовать анальный секс?

Портал Лайфхакер составил топ-3 рекомендаций, которые максимально упростят для пары задачу анальных экспериментов.

Рекомендация №1. Релакс ‒ моральный и физический.

На анальный секс нужно решаться лишь в том случае, если оба партнера этого хотят. Если только один, а другой боится или стесняется ‒ толку не будет. Если мышцы вокруг ануса не расслаблены, то, проникновения пениса будет очень болезненный.

Рекомендация №2. "Разогреть печку"

Долгие прелюдии и ласки — без них не будет хорошего анального секса. Они помогают возбудиться и расслабить мышцы вокруг ануса. Лучше всего тут подойдет римминг — стимуляция языком вокруг сфинктера. Но его желательно делать с латексными салфетками для орального секса.

Рекомендация №3. Море смазки. По понятным причинам, в отличие от влагалища, анус не выделяет естественную смазку. Поэтому обязательно нужно лить и лить лубрикант (лучше всего – на водной основе) перед аналом. Иначе скорее всего в процессе будут травмированы стенки ануса (а потом будет ждать неприятное лечение у проктолога).

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Напомним, ранее эксперты рассказали - как именно правильно и безболезненно нужно заниматься анальным сексом.