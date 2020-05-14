Баловство с шоколадом: топ-3 правил анального секса с оргазмом

Топ-3 правил анального секса с оргазмом /bigecestaticos.com

Анальный секс - не так чтобы жуткое половое извращение, но репутация у него, как правило, дурная. Тем не менее, при известной ловкости и навыках, от него парнеры могут получить нешуточный оргазм.

Портал Cosmo опросил экспертов и те назвали топ-3 приема хорошего анального секса.

№1. Анилингус. Хорошее "вторжение сзади" лучше всего начинать с него. В анусе множество нервных окончаний и потому нужно преодолевать брезгливость - и работать в анусе языком.

№2. Старт с секс-игрушек. Нет никакой нужды в том, чтобы сразу тыкать членом в анус партнерши. Толку будет мало. Лучше всего начать с массажа пальцем либо некрупной анальной пробкой.

№3. Забыть о стерильности. В общем-то, анальный секс не зря часто называют "грязным". Потому оба партнера должны быть готовы к некой нечистоплотности. Потому-то анал и нужно практиковать в презервативе.

Напомним, ранее эксперты рассказали, почему мужчин тянет к анальному сексу. До этого медики поведали, как добиться хорошего анального секса.