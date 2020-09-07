Антибиотик при коронавирусе не спасет: врач назвал причину

Всем больным COVID-19 назначают антибиотики / pixabay.com

Вирус (в том числе коронавирус COVID-19) невозможно убить антибактериальными препаратами, заявил врач-инфекционист высшей категории кандидат медицинских наук Виталий Янченко.

С таким заявлением он выступил, комментируя методы борьбы с коронавирусом, пишут Факты.

Врач обратил внимание на то, что при вирусных заболеваниях, в том числе и при коронавирусной инфекции нет прямой необходимости в назначении антибиотиков.

В то же время инфекционист прокомментировал случаи назначения врачами антибиотиков при COVID-19.

По его словам, это не ошибка и не признак некомпетентности, а способ предотвратить осложнения.

"Вирус коварно действует на иммунную систему, и возникают вторичные бактериальные пневмонии. Поэтому всем больным назначают два-три антибиотика, предупреждающих бактериальное осложнение", — добавил Янченко.

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Как заявил инфекционист Вадим Аристов во время чата в Главреде, в Украине по ряду причин следующий пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 будет бешеным.

По его словам, количество больных увеличивается, в частности, из-за того, что вирус охватывает новые группы населения и территории.

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Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине заболели 138 068 человек.Количество летальных случаев достигло 2877, выздоровели 62 606 человек.