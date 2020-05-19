Любой антисептик "пшикалка" не работает – Комаровский

Конкретная доза антисептика должна контактировать с руками на протяжении не менее 30 секунд, отметил врач.
Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский предупредил, что любой антисептик для рук "пшикалка" не работает, поскольку для дезинфекции необходимо три миллилитра раствора, а с помощью пшикалки такую дозу получить самостоятельно не получится.
Чтобы дезинфицировать руки, антисептик должен контактировать с ними на протяжении не менее 30 секунд, рассказал эксперт в новом видео, которое было опубликовано в его YouTube-канале.
Медик добавил, что его команда провела эксперимент и выяснила, что с помощью "пшикалки" можно получить три миллилитра антисептика, если пшикнуть 27 раз, а этого "не делает никто и никогда".
"Для того, чтобы обработать руки, вот полностью, везде, необходимо три миллилитра… То есть, если меньше трех миллилитров санитайзера попадает на руки, то, либо время в течение которого он испаряется, будет короче 30 секунд, значит, не сработает, либо у вас просто не хватит количества, чтобы обработать все руки…", – сказал врач.
Читайте такжеУгроза коронавируса: врач назвал опасный вид деятельностиКомаровский добавил, что поэтому любая "пшикалка", даже если там самый лучший санитайзер, оказывается – не работает. "Не работает, потому что с помощью пшикалки вы никак не создадите дозу три миллилитра", – подчеркнул медик.
Напомним, в Украине с 12 марта из-за китайского коронавируса ввели общенациональный карантин. После введения карантина в нашей стране антисептик для рук стал дефицитом.
Евгений Комаровский поделился простым рецептом антисептика для рук. Врач сообщил, что дома антисептик можно сделать из спирта, перекиси, глицерина, а также воды.