УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Любой антисептик "пшикалка" не работает – Комаровский

19 мая 2020, 09:25

Конкретная доза антисептика должна контактировать с руками на протяжении не менее 30 секунд, отметил врач.

Комаровский сообщил, что с помощью антисептика пшикалка не получится получить дозу, необходимую для дезинфекции рук – Антисептик для рук
С помощью антисептика "пшикалка" не получится получить дозу, необходимую для дезинфекции рук, сообщил Евгений Комаровский / Скриншот

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский предупредил, что любой антисептик для рук "пшикалка" не работает, поскольку для дезинфекции необходимо три миллилитра раствора, а с помощью пшикалки такую дозу получить самостоятельно не получится.

Чтобы дезинфицировать руки, антисептик должен контактировать с ними на протяжении не менее 30 секунд, рассказал эксперт в новом видео, которое было опубликовано в его YouTube-канале.

Медик добавил, что его команда провела эксперимент и выяснила, что с помощью "пшикалки" можно получить три миллилитра антисептика, если пшикнуть 27 раз, а этого "не делает никто и никогда".

"Для того, чтобы обработать руки, вот полностью, везде, необходимо три миллилитра… То есть, если меньше трех миллилитров санитайзера попадает на руки, то, либо время в течение которого он испаряется, будет короче 30 секунд, значит, не сработает, либо у вас просто не хватит количества, чтобы обработать все руки…", – сказал врач.

Читайте такжеУгроза коронавируса: врач назвал опасный вид деятельностиКомаровский добавил, что поэтому любая "пшикалка", даже если там самый лучший санитайзер, оказывается – не работает. "Не работает, потому что с помощью пшикалки вы никак не создадите дозу три миллилитра", – подчеркнул медик.

Напомним, в Украине с 12 марта из-за китайского коронавируса ввели общенациональный карантин. После введения карантина в нашей стране антисептик для рук стал дефицитом.

Евгений Комаровский поделился простым рецептом антисептика для рук. Врач сообщил, что дома антисептик можно сделать из спирта, перекиси, глицерина, а также воды.

Евгений Комаровский антисептик
Сейчас вы просматриваете новость «Любой антисептик "пшикалка" не работает – Комаровский». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:52
Без жетонов: что изменится для пассажиров после открытия метро в Киеве
09:48
Коронавирус в Украине: уже третий день подряд снижается число новых заражений - обновлено
09:40
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 19 мая
09:36
В Минздраве рассказали, когда Украина планирует запустить авиаперелеты за границу
09:25
Любой антисептик "пшикалка" не работает – Комаровский Видео
09:13
Гороскоп на 19 мая для всех знаков Зодиака: кому грозит "черный день" Видео
09:11
Магнитная буря ударила внезапно – как спастись Видео
09:02
В Минобразовании рассказали, как будет проходить ВНО на карантине
08:46
Доллар упал до минимума за два месяца: сколько стоит валюта
08:36
В Киеве открыли новые автобусные спецмаршруты: куда можно уехать
08:35
Украину, как государство-лузер, будет ждать повторение ужасов Венесуэлы мнение
07:58
Коронавирус в США может убить более миллиона человек - прогноз ученых
07:13
Топлес и без трусов - Мисс Украина поделилась пикантными фото Фото
06:55
НАТО у границ: как Россия воплотила в жизнь свой самый страшный сон мнение
06:29
Легитимация "покемонов": Тука объяснил проблемы на переговорах с "ЛДНР"
06:11
"Отличные грабители": названы опасные знаки Зодиака
05:40
Ученые придумали новый способ лечения рака
05:08
"Не просто стресс, а лихорадка": Кулеба спрогнозировал, что будет с ЕС после пандемии
04:03
Климкин рассказал о "перезагрузке" в России
03:21
Поздравления с днем рождения брату – своими словами и открытки Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять