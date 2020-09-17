Апельсины: как фрукт защищает от опасных заболеваний

Ежедневное потребление достаточного количества жидкости помогает поддерживать умственную и физическую энергию / Фото: Shutterstock

Когда вы думаете о пользе апельсинов для здоровья, первое, что приходит на ум, это, вероятно, витамин С. Цитрусовые - потрясающий источник, но апельсины (с апельсином среднего размера, который содержит около 62 калорий) также обеспечивают ряд полезных веществ.

Вот несколько причин есть больше апельсинов, польза для здоровья апельсинового сока и апельсиновой цедры, а также простые способы насладиться этим восхитительным фруктом.

Апельсины богаты водой

Один апельсин среднего размера обеспечивает полстакана воды. Примерно 60-70% человеческого тела состоит из воды, и она необходима для всех процессов в организме. По данным Института медицины, женщинам 19 лет и старше необходимо 2,7 литра жидкости в день, а мужчинам - 3,7 литра. Но это вся жидкость, а не только напитки. Пища может обеспечить 20% ваших ежедневных потребностей в жидкости, а продукты, богатые водой, такие как апельсины, способствуют еще большему удовлетворению суточной потребности.

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Ежедневное потребление достаточного количества жидкости помогает поддерживать умственную и физическую энергию, улучшает кровообращение, оптимизирует работу органов, вымывает отходы и максимизирует обмен веществ.

Апельсины содержат клетчатку, защищающую кишечник и здоровье

Средний апельсин содержит около трех граммов клетчатки, что составляет 12% дневной нормы. Клетчатка апельсинов поддерживает пищеварительную функцию, помогает регулировать уровень сахара и инсулина в крови, усиливает чувство сытости и даже может способствовать здоровому сну.

Почти два из трех граммов клетчатки в апельсине - это растворимая клетчатка. Было доказано, что этот тип клетчатки помогает снизить уровень холестерина в крови и избавиться от внутреннего жира на животе, называемого висцеральным жиром. Одно исследование, в котором участвовали взрослые в течение пяти лет, показало, что на каждые 10 граммов потребляемой растворимой клетчатки скорость накопления висцерального жира на животе снижалась на 3,7%.

Наличие большего количества висцерального жира связано с усилением воспаления и повышенным риском хронических заболеваний, включая диабет 2 типа, высокое кровяное давление и некоторые виды рака.

Апельсины содержат много витамина С

Один апельсин содержит около 80% дневной нормы витамина С. Помимо поддержки иммунной функции, это ключевое питательное вещество помогает вырабатывать коллаген, уменьшать воспаление и повышать способность организма использовать жир в качестве источника топлива как во время упражнений, так и в состоянии покоя. Слишком мало витамина С в крови также связано с увеличением жировых отложений и размеров талии.

Витамин С также помогает увеличить усвоение железа, что может повысить доступность кислорода и снизить усталость. Это особенно важно для женщин в пременопаузе, которые теряют железо во время менструации, и для тех, кто придерживается растительной диеты, так как железо хуже усваивается из растительных источников. Витамин С также действует как антиоксидант, борющийся со старением, и он необходим для восстановления ДНК и производства серотонина. Последнее способствует счастью и сну.

Апельсины содержат другие важные питательные вещества

Калий и фолат - два дополнительных жизненно важных питательных вещества, содержащихся в апельсинах. Калий поддерживает работу сердца и мышечные сокращения, а также помогает поддерживать мышечную массу. Этот минерал также действует как естественное мочегонное средство, снижая кровяное давление и препятствуя задержке жидкости. Фолиевая кислота поддерживает мозг и нервную систему, а достаточное количество может помочь защитить от депрессии и проблем с памятью. Апельсины также содержат меньшее количество кальция, магния, витаминов А и В.

Апельсины - суперзвезды антиоксидантов

Флавоноидные антиоксиданты в апельсинах обладают противовоспалительным, противовирусным и противомикробным действием. Они также защищают от окислительного стресса, который, по сути, представляет собой дисбаланс между производством свободных радикалов, повреждающих клетки, и способностью организма противостоять их вредному воздействию.

Антиоксиданты в апельсинах также могут защитить ваше психическое здоровье. Исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что более высокое потребление флавоноидов может быть связано с более низким риском депрессии, особенно среди пожилых женщин. Более высокое потребление флавоноидов также связано с предотвращением набора веса и уменьшением жировых отложений.

Апельсиновая корка также полезна для здоровья

Питательные вещества, защищающие здоровье, содержатся не только в апельсинах и апельсиновом соке, они есть также в кожуре. Исследования показывают, что флавоноиды в кожуре цитрусовых могут помочь предотвратить размножение, рост и распространение раковых клеток, а также поддержать апоптоз - последовательность самоуничтожения, которую организм использует для уничтожения дисфункциональных клеток.

Одно более старое исследование Университета Аризоны пришло к выводу, что употребление одной столовой ложки цедры цитрусовых в неделю может снизить риск плоскоклеточного рака кожи на 30%. Определенное соединение под названием герперидин, обнаруженное в кожуре апельсина, также защищает от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Если вы употребляете кожуру цитрусовых, выбирайте органические апельсины, чтобы уменьшить воздействие остатков пестицидов. Используйте терку, чтобы натереть кожицу, избегая более горькой белой сердцевины. Добавляйте цедру апельсина в домашние заправки для салатов или в качестве гарнира для еды.