Аритмия: сердечный приступ и факторы риска опасного состояния

Некоторые заболевания сердца меняют его работу./ http://horoshev.ru

Сердце обычно бьется в правильном ритме, чтобы обеспечить легкие и другие ткани организма постоянным, предсказуемым запасом крови и кислорода. Нерегулярное сердцебиение известно как аритмия или дисритмия.

Содержание

Многие люди живут каждый день с аритмиями. Некоторые даже не знают об этом, потому что не всегда есть симптомы. Хотя у любого человека может развиться аритмия, существуют определенные факторы, которые подвергают людей риску их развития, что в свою очередь может привести к такому опасному состоянию как инфаркт.

Читайте такжеВрач назвала провоцирующий фактор инфаркта, "живущий" во рту

Существуют различные типы аритмий, которые включают в себя:

брадикардия, которая медленнее, чем нормальное сердцебиение

тахикардия, которая быстрее, чем нормальное сердцебиение

мерцательная аритмия, которая вызывается электрическими сигналами в сердце, которые вызывают нерегулярное сердцебиение и заставляют предсердие сокращаться быстрее и чаще, чем сокращается желудочек

фибрилляция желудочков, вызванная очень быстрым сокращением желудочка

преждевременное сокращение, когда у сердца появляется дополнительный, ранний ритм, который вызывает нерегулярный ритм

трепетание предсердий - состояние, при котором предсердия сердца бьются слишком быстро

Люди с уже существующим заболеванием сердца подвержены риску развития аритмии. Некоторые заболевания сердца изменяют работу сердца, и со временем это может привести к тому, что сердце изменит свой ритм или темп. Некоторые из факторов риска включают в себя:

Ишемическая болезнь сердца

Ишемическая болезнь сердца вызвана накоплением налета или рубцов на сердце или кровеносных сосудах, которые снабжают кровью сердечную мышцу. Накопление налета затрудняет перекачку крови для сердца. Это может замедлить сердечный ритм, вызывая аритмию.

Сердечный приступ или сердечная недостаточность

Сердечные приступы или сердечная недостаточность могут изменить электрические импульсы сердца, что приводит к повышенному риску аритмии.

Эндокардит

Эндокардит - это воспаление сердечной мышцы. Люди с этим условием часто имеют мерцательную аритмию.

Болезнь сердечного клапана

Негерметичные или слабые клапаны сердца могут вызвать изменения в биении сердца, что может вызвать аритмию.

Врожденные пороки сердца

Иногда люди рождаются с заболеваниями сердца, которые влияют на его работу. Когда это происходит, сердце может быть неспособно произвести нормальное сердцебиение.

Кроме того, если вам когда-либо делали операцию на сердце, у вас повышенный риск развития аритмии.

Возраст, пол и образ жизни

Возрастные, половые и жизненные факторы также могут играть роль в развитии аритмии. По данным Национального института сердца, легких и крови, у людей старше 60 лет чаще развивается более серьезная аритмия. Пожилые люди подвергаются повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний и часто принимают лекарства, которые влияют на сердечный ритм.

По данным Американской кардиологической ассоциации, некоторые виды аритмии чаще встречаются либо у мужчин, либо у женщин. Например, у мужчин вероятность развития фибрилляции предсердий несколько выше, чем у женщин.

То, что вы едите и пьете, также может влиять на ритм вашего сердца. Люди, которые употребляют алкоголь и другие стимуляторы, такие как кофеин, более склонны к развитию аритмии. Наркотики, включая некоторые сердечные препараты, которые лечат сердечные заболевания, могут вызвать аритмию. Если вы курите, у вас больше шансов на аритмию.

Прочие условия

Другие состояния также могут привести к повышенному риску аритмии, в том числе:

сахарный диабет

хроническое заболевание легких

тромбоэмболия легочной артерии, которая представляет собой сгусток, развивающийся в легких

эмфизема, которая представляет собой расстройство легких

астма

апноэ во сне

расстройство щитовидной железы

повышенное артериальное давление

химический дисбаланс, который может возникнуть из-за недостатка в организме калия, магния, кальция или других химических веществ, необходимых для поддержания регулярного сердечного ритма

Некоторые люди с аритмиями живут активной, здоровой жизнью, а в некоторых случаях даже не знают, что у них нерегулярное сердцебиение. Тем не менее, если их не обнаружить или не лечить, могут возникнуть серьезные и опасные для жизни проблемы, такие как остановка сердца или инсульт.

К счастью, есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы снизить риск развития аритмии.

Регулярно проверяйте свое кровяное давление.

Тренируйтесь на регулярной основе.

Поддерживайте здоровый вес.

Соблюдайте здоровую диету, которая способствует снижению уровня холестерина.

Если вы курите, возьмите на себя обязательство начать программу отказа от курения. Курение является основным фактором риска развития аритмии.