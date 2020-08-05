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Артрит: здоровая еда, которая ухудшает состояние

5 августа 2020, 20:01

Обе формы артрита могут вызывать болезненный отек и скованность суставов.

Артрит
Обе формы артрита могут вызывать болезненный отек и скованность суставов / Pioxabay

Артрит - распространенное заболевание, вызывающее боль и воспаление в суставе. Остеоартрит и ревматоидный артрит - два наиболее распространенных типа артрита. Обе формы артрита могут вызывать болезненный отек и скованность суставов. Основное различие между остеоартритом и ревматоидным артритом - это причина суставных симптомов.

Остеоартрит вызывается механическим износом суставов, тогда как ревматоидный артрит - это аутоиммунное заболевание, при котором собственная иммунная система организма атакует суставы.

К сожалению, от артрита нет лекарства, но вы можете облегчить симптомы, приняв решения о здоровом образе жизни.

Например, если у вас артрит, очень важно придерживаться здоровой и сбалансированной диеты.

По данным NHS, здоровое питание даст вам все необходимые питательные вещества и поможет поддерживать здоровый вес - факторы, которые могут принести облегчение.

Однако необходимо учитывать некоторые важные моменты.

По словам Кэролайн Пейтон, диетолога, некоторые в целом здоровые диетические решения могут усилить симптомы артрита.

Она объяснила, например, что сардины и скумбрия содержат большое количество пуринов.

Пурины - это химическое соединение, которое содержится в продуктах питания и напитках, которые входят в нормальный рацион.

По словам Пейтон, мочевая кислота создается из пуринов в пище. "Повышение уровня мочевой кислоты в организме может привести к образованию кристаллов в суставах", - пояснила она.

Как показывают исследования, это в основном связано с подагрой и большим пальцем ноги, но может повлиять на любой сустав и усугубить существующий артрит.

Что вместо этого советует Пейтон?

"Если вы регулярно едите эти продукты и у вас возникают проблемы с суставами, попробуйте исключить их из своего рациона и вместо этого есть лосось", - говорит она.

Если вы просто не можете переваривать лосось, возможно, вам стоит подумать о добавке рыбьего жира.

Другие ключевые советы по образу жизни

Если у вас болезненный артрит, возможно, вам не хочется заниматься спортом, но активность может помочь уменьшить и предотвратить боль.

Регулярные упражнения могут:

  • Увеличить диапазон движений и подвижность суставов
  • Увеличить мышечную силу
  • Уменьшить жесткость
  • Усилит энергию

"Пока вы выполняете правильный тип и уровень упражнений для вашего состояния, ваш артрит не усугубится", - отмечает медицинский орган.

здоровье болезни
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