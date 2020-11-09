Аспирин vs Ибупрофен: врач указал на ключевую разницу и побочные эффекты

Это очень распространенные нестероидные противовоспалительные препараты/Pixabay

Если вы раньше принимали безрецептурное обезболивающее, скорее всего, вы принимали аспирин или ибупрофен. Это очень распространенные нестероидные противовоспалительные препараты или НПВП, которые обычно используются для лечения боли, воспаления и лихорадки.

Они являются популярными активными ингредиентами в различных фирменных продуктах. Однако то, что они продаются без рецепта, не означает, что они поставляются без риска или безопасны для всех.

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Вот что вам нужно знать о разнице между обоими лекарствами.

Разница между аспирином и ибупрофеном

Хотя аспирин и ибупрофен являются НПВП, они состоят из разных основных ингредиентов.

Аспирин сделан из салициловой кислоты, а ибупрофен - из пропионовой кислоты. Разница между двумя кислотами связана с их химическим строением, в частности, где расположены углерод и кислород.

Хотя они имеют небольшие химические различия, аспирин и ибупрофен действуют одинаково. Оба они ингибируют фермент циклооксигеназа (также известный как фермент ЦОГ). Тем самым они предотвращают образование простагландинов - химических веществ, вызывающих воспалительные реакции.

"Когда мы подавляем эти простагландины, мы подавляем тот каскад воспалительных реакций, который вызывает боль. Таким образом, мы устраняем воспаление или уменьшаем воспаление, а вместе с ним и боль", - говорит Медхат Михаэль, доктор медицины, специалист по менеджменту и медицинский директор неоперативной программы в Центре здоровья позвоночника Медицинского центра MemorialCare Orange Coast в Калифорнии.

Кроме того, дозировка каждого лекарства отличается. Аспирин обычно выпускается в дозах 325 миллиграммов, а ибупрофен - в дозах 200 миллиграммов. Оба лекарства можно принимать каждые 4-6 часов при необходимости от боли, лихорадки или других состояний.

Что выбрать?

И аспирин, и ибупрофен подходят для краткосрочного лечения боли и воспаления в течение нескольких дней. Их не следует использовать в течение длительного времени - постоянно в течение нескольких недель или более - если это не рекомендовано вашим врачом.

Михаэль говорит, что при некоторых хронических болевых состояниях ибупрофен можно принимать в течение длительного времени во время обострений, если они "прерывают" прием и делают перерыв на неделю или две. Ибупрофен более подходит для длительного применения в подобных ситуациях, чем аспирин.

В целом, по словам Михаэля, их можно использовать для лечения одних и тех же проблем, в том числе:

Боль, вызванная воспалением (например, травмой или болезнью)

Головные боли

Менструальные спазмы

Артрит

Высокая температура

Однако одно из отличий заключается в том, что аспирин можно использовать в течение длительного времени для предотвращения сердечного приступа и инсульта, - говорит Михаэль. Однако это только тогда, когда аспирин принимается в гораздо меньшей дозе - 81 миллиграмм. Это обычно называют детским аспирином.

Ваш врач может порекомендовать вам ежедневно принимать детский аспирин, если вы подвержены высокому риску сердечного приступа или инсульта, например, если у вас очень высокое кровяное давление или у вас ранее был сердечный приступ.

Побочные эффекты аспирина и ибупрофена

Как и большинство лекарств, аспирин и ибупрофен могут вызвать побочные эффекты, в том числе серьезные. Некоторые потенциальные побочные эффекты включают:

Боль в животе

Несварение или изжога

Тошнота

Запор

Диарея

Головная боль

Чаще всего, по словам Михаэля, кто-то испытывает побочный эффект в виде боли в животе или изжоги, особенно если он принимает лекарство натощак. Это признак того, что вы можете иметь дело с гастритом или воспалением слизистой оболочки желудка. Аспирин чаще вызывает побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, чем ибупрофен.

По словам Михаэля, длительный прием высоких доз аспирина или ибупрофена может привести к серьезным побочным эффектам, таким как пептические язвы (язвы в желудке или тонком кишечнике) или почечная недостаточность. Риск развития язвенной болезни выше при приеме аспирина.

Но в отличие от аспирина ибупрофен может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Вот почему так важно использовать лекарства по назначению и только краткосрочно, а не долго, чтобы избежать этих серьезных побочных эффектов.

Некоторым людям может потребоваться избегать одновременного приема аспирина и ибупрофена, если у них есть определенные условия. Майкл говорит, что следующие группы людей должны избежать приема аспирина из-за повышенного риска связанных побочных эффектов:

Люди с повышенным риском кровотечения

Людям с проблемами почек в анамнезе

Людям с язвенной болезнью или тяжелым гастритом в анамнезе.

Следующие группы людей должны избежать прием ибупрофена из-за повышенного риска связанных побочных эффектов:

Люди с личным или семейным анамнезом сердечно-сосудистых заболеваний

Люди с проблемами почек в анамнезе

Люди с язвенной болезнью или тяжелым гастритом в анамнезе.

Кроме того, если вы беременны, вам не следует использовать ни одно из этих лекарств. Вместо этого Майкл рекомендует выбрать ацетаминофен, если вам нужно обезболивающее во время беременности.