Аспирин vs Ибупрофен: врач указал на ключевую разницу и побочные эффекты

Это очень распространенные нестероидные противовоспалительные препараты.
Если вы раньше принимали безрецептурное обезболивающее, скорее всего, вы принимали аспирин или ибупрофен. Это очень распространенные нестероидные противовоспалительные препараты или НПВП, которые обычно используются для лечения боли, воспаления и лихорадки.
Они являются популярными активными ингредиентами в различных фирменных продуктах. Однако то, что они продаются без рецепта, не означает, что они поставляются без риска или безопасны для всех.
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Вот что вам нужно знать о разнице между обоими лекарствами.
Разница между аспирином и ибупрофеном
Хотя аспирин и ибупрофен являются НПВП, они состоят из разных основных ингредиентов.
Аспирин сделан из салициловой кислоты, а ибупрофен - из пропионовой кислоты. Разница между двумя кислотами связана с их химическим строением, в частности, где расположены углерод и кислород.
Хотя они имеют небольшие химические различия, аспирин и ибупрофен действуют одинаково. Оба они ингибируют фермент циклооксигеназа (также известный как фермент ЦОГ). Тем самым они предотвращают образование простагландинов - химических веществ, вызывающих воспалительные реакции.
"Когда мы подавляем эти простагландины, мы подавляем тот каскад воспалительных реакций, который вызывает боль. Таким образом, мы устраняем воспаление или уменьшаем воспаление, а вместе с ним и боль", - говорит Медхат Михаэль, доктор медицины, специалист по менеджменту и медицинский директор неоперативной программы в Центре здоровья позвоночника Медицинского центра MemorialCare Orange Coast в Калифорнии.
Кроме того, дозировка каждого лекарства отличается. Аспирин обычно выпускается в дозах 325 миллиграммов, а ибупрофен - в дозах 200 миллиграммов. Оба лекарства можно принимать каждые 4-6 часов при необходимости от боли, лихорадки или других состояний.
Что выбрать?
И аспирин, и ибупрофен подходят для краткосрочного лечения боли и воспаления в течение нескольких дней. Их не следует использовать в течение длительного времени - постоянно в течение нескольких недель или более - если это не рекомендовано вашим врачом.
Михаэль говорит, что при некоторых хронических болевых состояниях ибупрофен можно принимать в течение длительного времени во время обострений, если они "прерывают" прием и делают перерыв на неделю или две. Ибупрофен более подходит для длительного применения в подобных ситуациях, чем аспирин.
В целом, по словам Михаэля, их можно использовать для лечения одних и тех же проблем, в том числе:
- Боль, вызванная воспалением (например, травмой или болезнью)
- Головные боли
- Менструальные спазмы
- Артрит
- Высокая температура
Однако одно из отличий заключается в том, что аспирин можно использовать в течение длительного времени для предотвращения сердечного приступа и инсульта, - говорит Михаэль. Однако это только тогда, когда аспирин принимается в гораздо меньшей дозе - 81 миллиграмм. Это обычно называют детским аспирином.
Ваш врач может порекомендовать вам ежедневно принимать детский аспирин, если вы подвержены высокому риску сердечного приступа или инсульта, например, если у вас очень высокое кровяное давление или у вас ранее был сердечный приступ.
Побочные эффекты аспирина и ибупрофена
Как и большинство лекарств, аспирин и ибупрофен могут вызвать побочные эффекты, в том числе серьезные. Некоторые потенциальные побочные эффекты включают:
- Боль в животе
- Несварение или изжога
- Тошнота
- Запор
- Диарея
- Головная боль
Чаще всего, по словам Михаэля, кто-то испытывает побочный эффект в виде боли в животе или изжоги, особенно если он принимает лекарство натощак. Это признак того, что вы можете иметь дело с гастритом или воспалением слизистой оболочки желудка. Аспирин чаще вызывает побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, чем ибупрофен.
По словам Михаэля, длительный прием высоких доз аспирина или ибупрофена может привести к серьезным побочным эффектам, таким как пептические язвы (язвы в желудке или тонком кишечнике) или почечная недостаточность. Риск развития язвенной болезни выше при приеме аспирина.
Но в отличие от аспирина ибупрофен может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Вот почему так важно использовать лекарства по назначению и только краткосрочно, а не долго, чтобы избежать этих серьезных побочных эффектов.
Некоторым людям может потребоваться избегать одновременного приема аспирина и ибупрофена, если у них есть определенные условия. Майкл говорит, что следующие группы людей должны избежать приема аспирина из-за повышенного риска связанных побочных эффектов:
- Люди с повышенным риском кровотечения
- Людям с проблемами почек в анамнезе
- Людям с язвенной болезнью или тяжелым гастритом в анамнезе.
Следующие группы людей должны избежать прием ибупрофена из-за повышенного риска связанных побочных эффектов:
- Люди с личным или семейным анамнезом сердечно-сосудистых заболеваний
- Люди с проблемами почек в анамнезе
- Люди с язвенной болезнью или тяжелым гастритом в анамнезе.
Кроме того, если вы беременны, вам не следует использовать ни одно из этих лекарств. Вместо этого Майкл рекомендует выбрать ацетаминофен, если вам нужно обезболивающее во время беременности.