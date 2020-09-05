"Атака фурункулов и ячменей": Комаровский назвал необычную причину

Проблемы могут возникать из-за "сбоя" в организме, поделился педиатр.
Педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что чаще всего фурункулы и ячмени появляются на коже из-за единственного микроба – это золотистый стафилококк.
Ячмени и фурункулы могут часто появляться из-за нарушения работы потовых желез, написал врач на своей странице в Instagram.
По его словам, в частности, проблемы могут возникать из-за того, что дома слишком высокая температура воздуха.
"…Так что подумайте и в этом направлении: а не слишком ли жарко у вас в доме, не потеет ли часто ребенок от избыточной одежды на улице или в школе? Проанализируйте еще, чем вы стираете вещи, моетесь, с чем контактирует кожа…", – посоветовал медик.
- Справка. Фурункулом называют острое гнойное воспаление корня волоса вместе с окружающим его корневым влагалищем, прилежащей к нему сальной железы и окружающей их соединительной ткани, пишет medicalj.ru.
- Ячменем называется воспаление сальной железы возле корня ресницы или воспаление волосяного мешочка ресницы.
Автор: Екатерина Присяжнюк