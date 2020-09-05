"Атака фурункулов и ячменей": Комаровский назвал необычную причину

Евгений Комаровский назвал необычную причину частого появления фурункулов и ячменей / Скриншот

Педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что чаще всего фурункулы и ячмени появляются на коже из-за единственного микроба – это золотистый стафилококк.

Ячмени и фурункулы могут часто появляться из-за нарушения работы потовых желез, написал врач на своей странице в Instagram.

По его словам, в частности, проблемы могут возникать из-за того, что дома слишком высокая температура воздуха.

"…Так что подумайте и в этом направлении: а не слишком ли жарко у вас в доме, не потеет ли часто ребенок от избыточной одежды на улице или в школе? Проанализируйте еще, чем вы стираете вещи, моетесь, с чем контактирует кожа…", – посоветовал медик.