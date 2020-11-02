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Аутизм: британские врачи назвали преимущества заболевания

2 ноября 2020, 08:51

Ряд сильных сторон и способностей могут быть напрямую связаны с их диагнозом.

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Ряд сильных сторон и способностей могут быть напрямую связаны с их диагнозом/Pixabay

Аутизм считается нарушением развития нервной системы, влияющим на то, как человек видит, слышит и чувствует окружающий мир. Но пребывание в спектре может принести как преимущества, так и трудности.

"Нет двух одинаковых людей в спектре аутизма", - свидетельствует благотворительная организация Allto Totism. Однако у нейроразнообразного населения есть свои сильные стороны.

Согласно профильной организации "Altogether Autism": "Ряд сильных сторон и способностей могут быть напрямую связаны с их диагнозом".

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Например, способность читать в очень раннем возрасте называется гиперлексией. Это явно поможет человеку добиться успехов в учебе с раннего возраста. Гиперлексия может быть усилена способностью быстро запоминать и усваивать информацию.

Кроме того, такие люди могут преуспеть в академических предметах, которые являются техническими и логическими, такими как естественные науки, инженерия и математика.

Люди с аутичным спектром также могут обладать чрезвычайно хорошей памятью. Помимо вероятности быть точными и детально ориентированными, они, как правило, надежны в отношении расписаний и распорядков. Легко понять, как эти характеристики могут служить хорошим предзнаменованием для сферы труда.

Переходя к проблемам, Национальное аутичное общество отмечает, как аутичные люди могут "демонстрировать стрессовое поведение".

Чувство "тревоги, гнева и разочарования" может быть результатом неспособности выразить свои потребности. Например, чувство голода может привести к тому, что человек с аутизмом будет агрессивно набрасываться на еду.

В интимных отношениях аутизм может представлять свои уникальные проблемы. Неспособность сообщить о своих потребностях и желаниях может стать проблемой в романтических отношениях. Более того, аутичный человек может испытывать трудности с усвоением традиционных социальных правил и языка тела.

Иногда это может привести к путанице, так как им сложно читать выражения лица и тон голоса.

Люди с аутизмом также могут вызвать непреднамеренную боль, поскольку аутичный партнер может показаться равнодушным к вашим чувствам. Более того, людям с аутизмом может быть трудно заводить и поддерживать друзей на протяжении всей жизни.

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Отдельно стоит отметить, что аутизм может влиять на то, как человек воспринимает образы, звуки, запахи и текстуры.

Гиперчувствительность может привести к "информационной перегрузке", что может привести к ломке, стрессовому поведению или срыву.

С точки зрения зрения, гиперчувствительность может означать, что "предметы и яркий свет могут прыгать вокруг". Изображения могут быть фрагментированы, и может быть проще сосредоточиться на деталях, чем на объекте целиком.

Чрезмерная чувствительность к звуку может означать, что им трудно отключиться от фонового шума, что может привести к проблемам с концентрацией внимания. А повышенная чувствительность к прикосновениям может вызвать дискомфорт при физическом контакте.

здоровье
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